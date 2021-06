Na een kwarteeuw is het mooi geweest voor 'organisator in hart en nieren' Anjo de Bont in Deventer

Liefst 25 jaar zette Anjo de Bont zich met hart en ziel in voor evenementenstad Deventer. Samen met haar partner Hein te Riele was ze betrokken bij onder meer Deventer op Stelten, de Deventer Boekenmarkt en het Dickens Festijn. Nu vindt ze het mooi geweest.

"Het was een prachtige en intensieve tijd", blikt Anjo vol trots terug. "De evenementen betekenen voor mij zoveel meer dan werk. Het was en is mijn passie en mijn leven." Uitgerekend in een tijd waarin we het al lang moeten doen zonder evenementen, komt het 'tijdperk-Anjo' ten einde.

Geen knallend afscheid dus, al keek ze er nog wel naar uit om de evenementenbranche na de coronacrisis weer op gang te helpen. "De huidige tijd vraagt om vele aanpassingen in de festival- en evenementensector. Geen eenvoudige opgave. Maar ook deze uitdaging was ik graag aangegaan."

Persoonlijke omstandigheden brachten haar uiteindelijk tot een andere keuze. "Het overlijden van mijn lieve vader Louis vorig jaar heeft mij laten inzien dat er meer is tussen hemel en aarde. Ik ga mijn passie, kennis en liefde voor kunst en cultuur nu graag ergens anders inzetten. Het is tijd voor iets nieuws."

Deventer op Stelten

Haar partner Hein, die vorig jaar met pensioen ging, was lange tijd directeur van VVV Deventer. Samen vormden ze een koppel dat Deventer als evenementenstad op de kaart heeft gezet, onder meer met het bedenken van Deventer op Stelten. De eerste editie daarvan vond plaats in 1997, waarna het evenement uitgroeide tot een iconische, grootschalige culturele happening. Toonaangevend, dynamisch en inspirerend voor een groot publiek, met nationale en internationale erkenning.

Anjo: "Ieder jaar legden we de lat hoger. Nog mooier, nog beter, nog meer creativiteit, durf, lef, speelsheid, magie, verwondering, verdieping, verbeelding, talent en diversiteit. Door veel festivals te bezoeken, alle voorstellingen zelf te zien, de productie en draaiboeken met een militaire precisie voor te bereiden, zijn we tot uitzonderlijke resultaten gekomen. In de complexiteit van grootschalige publieksevenementen in een stad als theater, hebben we soms het onmogelijke mogelijk gemaakt."

Mooi afscheidscadeau

Ook zonder Anjo is de toekomst van de grote evenementen in Deventer gegarandeerd. Anjo: "De meerjarige subsidietoekenningen van gemeente en provincie voor de drie grote evenementen en bovenal de toekenning voor vier jaar van het Fonds Podiumkunsten voor ‘Deventer Op Stelten’ mogen gezien worden als een mooi afscheidscadeau".