Wat vind jij: Moet op Overijsselse treinstations in streektaal worden omgeroepen?

"Beste reizigers." Je hebt de woorden vast een keer gehoord terwijl je stond te wachten op een trein. Die vertrouwde stem verdwijnt, want vanaf einde jaar is de stem van Karin van As te horen op alle stations en perrons in het hele land. Op kleinere stations is Karin zelfs nu al te horen, zoals in Soest-Zuid.

Naast de gewone Nederlandse variant heeft Friesland ook een eigen versie. Daar worden de plaatsnamen omgeroepen in het Fries. Zouden we dat ook in Overijssel moeten hebben? Dat Raalte in het Sallands wordt omgeroepen als 'Raolte' en in Twente 'Oldnzel' in plaats van Oldenzaal.

Wat denk jij? Is dat onzin of niet meer dan logisch? Laat het weten door te stemmen op de stelling en discussieer erover mee, hier of op Facebook.