Oost-Nederland wil snel actie: droogte is een probleem van nú

Dit voorjaar was regenachtig. Zelfs zo nat, dat de watertekorten weer zijn aangevuld. Maar met het huidige mooie, warme en vooral droge weer is het droogteseizoen weer aangebroken. En dat is vooral merkbaar op de hoge zandgronden. Want vooral die gebieden zijn afhankelijk van regen- en grondwater. De bestrijding van droogte moet volgens de Zandcoalitie veel sneller en het overstijgt het 'traditionele' waterbeheer.

Provincie Overijssel: 'Wij roepen het kabinet op tot een versnelling van de droogteaanpak op de hoge zandgronden en een omslag in het waterbeheer. Droogte leidt tot een domino-effect van tegenslagen voor natuur en landbouw. Dat valt op lange termijn steeds moeilijker te herstellen.'

Gevolgen droogte

De gevolgen van de droogte en het dalende grondwaterpeil raken boeren én burgers. De oogsten mislukken, huizen verzakken en ook de natuur heeft het zwaar. Daarnaast speelt op economisch gebied het gebrek aan water in de rivieren een grote rol, want dan komen het verschepen van goederen en de productieprocessen in gevaar. Om al deze gevolgen een halt toe te roepen, willen de provincies een versnelde aanpak van de verdroging.

Droogte is probleem van nu (Foto: Archief RTV Oost )

"In 2012 hebben we vanuit de hoge zandgronden een appèl gedaan. Toen was de verwachting dat droogte in Nederland rond 2050 een grootse opgave zou worden. Het gaat dus veel sneller dan gedacht. Je ziet heel duidelijk dat droogte een probleem is van nú", aldus de provincie.

Behalve dat Overijssel, Gelderland en Noord-Brabant geld nodig hebben, is er meer. Zo stellen de provincies dat tegenstrijdige regelgeving op elkaar afgestemd moet worden. Nu moet in de wintermaanden overtollig water zo snel mogelijk afgevoerd moet worden, terwijl vasthouden voor de minder natte tijden in hun ogen logischer zou zijn. Kortweg: het Nederlandse waterbeheer is gericht op afvoer en juist dat willen de initiatiefnemers anders zien.

Samenwerken

"Samen met waterschappen, gemeenten, de agrarische sector, natuurorganisaties maar ook de inwoners willen wij aan de slag om het water op de hoge zandgronden beter vast te houden door het bieden van ruimte voor water. In regio’s die afhankelijk zijn van regen- en grondwater, zoals de hoge zandgronden zijn namelijk maatregelen nodig die het ‘traditionele’ waterbeheer overstijgen en zich bijvoorbeeld ook richten op het verminderen van watergebruik en aanpassingen in de ruimtelijke ordening", stelt de provincie Overijssel.

Om nog eens extra aandacht voor de problematiek te vragen wordt vandaag in Haaksbergen bij landgoed Lankheet 'De Gortdroge Wandelgids' gelanceerd. De gids bevat routes die je langs droge punten leiden, maar ook langs innovaties die bijdragen aan de vernatting. Zo kan iedereen de (soms onomkeerbare) effecten van de droogte zien.

Start

'We starten vandaag met de coalitievorming', vertelt de provincie Overijssel. 'Naast waterschappen en gemeenten benaderen we ook drinkwaterbedrijven, de landbouw, natuurorganisaties kennisinstellingen en andere partners die oplossingen zien. Dit vraagt écht om een gezamenlijke aanpak.'

De Zandcoalitie zal de komende jaren de droogteproblematiek onderzoeken en in beeld brengen. Hierdoor moet duidelijk worden wat er concreet gedaan moet worden om water vast te houden, wie daarvoor in actie moet komen en welk prijskaartje daar bij hoort.