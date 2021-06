Houthandel is booming business: "Dit soort prijzen hebben we nog nooit meegemaakt"

"Als wij nu een project aannemen duurt het vier á vijf maanden voordat het af is. Vorig jaar duurde dat nog maar een maand." Houthandelaar Bram Buijert komt om in het werk. De vraag naar schuren en overkappingen is enorm. "We zitten met zijn allen thuis, we gaan steeds meer onze eigen tuin waarderen en iedereen wil van zijn huis nu een mooi plekje maken. En dat merken we in onze branche."

Weekprijzen

Buijert runt de houthandel in IJsselmuiden samen met zijn vader. Hij is ondertussen de derde generatie. "Mijn hele familie zit in het hout. Mijn opa is begonnen."

In de 32 jaar dat het familiebedrijf bestaat, hebben ze deze houtprijzen nog nooit meegemaakt. Vader Arty Buijert: "Wij hebben wel eerder schommelingen meegemaakt, maar zo erg als dit was het nog nooit. Dat is echt apart." Hoeveel de klant nu betaalt voor een plank eiken, douglas of vurenhout, dat zeggen vader en zoon liever niet. "Het zijn bijna weekprijzen. Vergeleken met vorige maand is het wel twintig procent gestegen."

Vader en zoon doen hun verhaal:

Er is dus een grote vraag, maar waar het probleem vooral zit is in het aanbod. "Ons hout komt uit Frankrijk en uit Duitsland en daar hebben de zagerijen een tijd lang stilgelegen door corona."

Crisis van 2008

Volgens Gert-Jan Nabuurs, hoogleraar Europees Bos aan de Wageningen Universiteit, heeft corona effect gehad op het aanbod, maar is dat niet de enige oorzaak. "Eigenlijk moet je verder terug, naar de crisis van 2008. Toen stortte de hele bouwwereld in en daar hebben zagerijen op gereageerd. Maar de sector reageert langzaam. Een nieuwe zagerij is niet zomaar gebouwd."

"Eigenlijk is het echt een samenloop van omstandigheden", zegt Nabuurs. "De coronacrisis, de kredietcrisis van 2008 en de lage rente die er nu is. En dan is er ook nog de VS. Zij haalden normaal altijd hout uit Canada, maar door hoge importtarieven halen ze nu hout uit Europa."

En dan is er nog een klein detail dat volgens Nabuurs wel kan meetellen: namelijk kartonnen dozen. "We zijn alles gaan bestellen. Mensen staan er niet bij stil, maar alles wat je bestelt zit in een kartonnen doos. Er gaat veel hout naar de kartonindustrie."

Prijsdaling

Zowel Buijert als Nabuurs verwachten dat de prijs wel weer zakt naar een lager niveau. Zo zijn houtzagerijen aan het uitbreiden volgens Nabuurs. "Het zal wel langzaam gaan. Zo'n twee, drie jaar."

Zorgen om ontbossing hoeven we ons niet te maken. Zo blijkt uit onderzoek van Nabuurs dat er meer hout in de Europese bossen is dan sinds de late middeleeuwen.