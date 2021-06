Dierenambulance geschokt na dood vijf kittens: 'Gruwelijke vorm van dierenmishandeling'

Het verhaal dat de Dierenambulance Zorgteam Twente schrijft op Facebook is klip en klaar. De dood van vijf kittens in Hengelo is 'een gruwelijke vorm van dierenmishandeling'. Die dieren werden op 7 juni gevonden Hengelo. Onderzoek heeft uitgewezen dat ze moedwillig om het leven zijn gebracht.

Röntgenfoto's wijzen uit dat bij twee kittens de schedels zijn ingeslagen. De details die de dierenambulance deelt zijn schokkend. 'Door de ernst van het trauma bij twee kittens denken wij dat ze niet op slag dood waren en dat er op geslagen of geschopt is.' Het is volgens dierenambulance uitgesloten dat het om zwerfkittens gaat.

Wie de dader is, is nog niet bekend. De dierenambulance heeft de politie ingeschakeld.

Lees het verhaal dat de dierenambulance op Facebook schreef:

De dierenambulance wil de dieren een waardig afscheid geven. 'Wij hopen op gerechtigheid voor Ragnar, Floki, Rollo, Lagertha en Torvi. Deze kittens verdienen een naam en een waardig afscheid. Wij zouden graag de kittens willen laten cremeren bij Dierencrematorium XuuX.'

Daarom is er een crowdfundingsactie opgezet om de crematie te kunnen betalen. Dat doel is binnen een dag behaald. Nog geen 17 uur na het bericht op Facebook is er genoeg geld binnen om de crematie te kunnen betalen, zegt de dierenambulance.

"Met het geld dat overblijft willen we, met toestemming van de donateurs, een spaarpotje maken." Zo kan de dierenambulance het geld later alsnog gebruiken.

Hond

Dit soort verhalen komen helaas vaker voor. In het begin van de maand werd in Zwolle een dode hond in het water gevonden die met zijn voorpoten was vastgebonden.

Daarom roept de dierenambulance ook op om dieren altijd naar het asiel te brengen. 'Wij snappen dat niet iedereen de financiële middelen heeft om de rekening te betalen wanneer je je dier bij het asiel brengt, maar ook dan zijn er een boel alternatieven. Laat dit geen excuus zijn om zo wreed met onschuldige dieren om te gaan.'