Strijd van Salland in Heino brengt ruim zestigduizend euro op voor onderzoek naar hersenkanker

Vorig jaar kon het jaarlijks evenement niet worden gehouden vanwege coronamaatregelen. Dit jaar zijn er de nodige aanpassingen geweest en waren de acties niet alleen in Heino, maar ook in andere plaatsen. Zo moedigden inwoners uit Heino andere deelnemers in binnen- en buitenland aan om mee te doen. Via een online-stream was de actie live te volgen.

Geen recordbedrag

De opbrengst van dit jaar is 60.323 euro. Dat is ruim vijfenveertigduizend euro minder dan in 2019, toen een recordbedrag werd opgehaald. Door aanpassingen die de organisatie dit jaar moest doen vanwege corona waren er minder deelnemers. Ook was er nergens publiek.

Toch zijn de vrijwilligers en de organisatie erg tevreden met het resultaat. Toen tijdens een livestream het geldbedrag bekend werd gemaakt raakten enkele vrijwilligers geëmotioneerd.

Initiatief

In 2016 was de eerste editie van de Strijd van Salland. Dat werd toen georganiseerd omdat meerdere mensen in het dorp een vorm van hersenkanker hadden die niet of erg moeilijk was te genezen. Dat kwam doordat er onvoldoende goede behandelmethoden waren en dus kwam het initiatief om geld in te zamelen voor onderzoek naar deze vorm van kanker.

Onderzoek Erasmus MC

Een cheque met het bedrag van ruim zestigduizend euro werd overhandigd aan Martin van de Bent, oncoloog van het Erasmus MC in Rotterdam. Dit ziekenhuis doet uitgebreid onderzoek naar hersenkanker. Die onderzoeken zijn erop gericht om hersentumoren beter te begrijpen. Als dat lukt zijn er ook betere behadelingen te krijgen.

Het geld dat in Heino is verdiend gaat specifiek naar een project waarbij met nieuwe manieren hersentumoren worden beïnvloed. "Zonder dat geld maken we geen voortgang", zegt van de Bent, "en dat is juist nu zo hard nodig."