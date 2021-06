Stuntprijzen op kratjes bier verleden tijd: van 'betutteling' tot 'heel blij mee'

Supermarkten en slijterijen mogen per 1 juli niet meer dan 25 procent korting geven bij de verkoop van alcohol. Voor een kratje Grolsch, dat nu nog afgerond zo'n zeventien euro kost, betaal je straks in de aanbieding minimaal dertien euro. Dat is flink hoger dan de acht of negen euro waarvoor je nu nog een krat pils op de kop kunt tikken.

Verheugd

Bij de GGD, dat gezond leven bevordert, reageren ze verheugd. "Ik ben er heel erg blij mee. Dit soort regelgeving werpt, al is het een heel klein beetje, een hogere drempel op voor het nemen van grote hoeveelheden alcohol", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente.

"We weten ook dat in Twente in bijvoorbeeld drinkketen heel fors wordt gedronken. Zoveel alcohol is slecht voor je gezondheid, dus ik kan het alleen maar toejuichen."

Betutteling

Toch wordt op straat wisselend gereageerd op het besluit. Veel supermarktbezoekers noemen het 'betutteling'. "Het is hetzelfde als met roken. We gaan de prijzen verhogen of de pakjes onaantrekkelijk maken, maar mensen stoppen er daardoor niet mee. Mensen stoppen ook niet met bier drinken als het duurder wordt."

Wij gingen de straat op in Almelo voor meer reacties: