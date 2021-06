Slechte timing: buitenzwembaden dicht door personeelsgebrek

Wie verkoeling zoekt met het mooie weer, hoopt terecht te kunnen in een zwembad. Maar steeds meer zwembaden hebben te maken met een personeelstekort en moeten daardoor noodgedwongen dicht blijven. Dit speelt onder meer in Deventer en Almelo.

Het buitenzwembad van Sportpark Almelo is aanstaande zaterdag gesloten vanwege personeelsgebrek. Dat schrijft het zwembad op haar website. In Deventer is het Borgerlerbad alleen nog maar op woensdag en in het weekend open om diezelfde reden.

'Net als veel andere zwembaden hebben wij te maken met een personeelstekort. We werken er hard aan om dit op te lossen. Helaas gaat het buitenbad aanstaande zaterdag om deze reden niet open. Voor vandaag, morgen en zondag zijn er nog voldoende kaartjes beschikbaar!', schrijft het zwembad in Almelo op haar Facebookpagina.

Het besluit om het buitenzwembad zaterdag dicht te doen, is op het laatste moment genomen. "Veel personeel loopt op het tandvlees. De afgelopen tijd hebben we extra zwemlessen gegeven en is er extra diploma-zwemmen geweest. Dat heeft extra inzet gekost. We wilden het personeel nu ook even rust gunnen", zegt Yvonne Versteeg, manager zwemzaken bij Sportbedrijf Almelo.

Overspannen arbeidsmarkt

Hoewel de sluiting eenmalig is, ziet Versteeg dat dit probleem in de toekomst nog wel even blijft. "Het is een overspannen arbeidsmarkt voor zweminstructeurs en toezichthouders". Ook veel studenten Sport&Beweging die normaal in de zomer als bijbaantje inzetbaar zijn, komen nu niet opdagen vanwege studievertraging.

Het personeelstekort speelt in heel Nederland Yvonne Versteeg, manager zwemzaken Sportbedrijf Almelo

Versteeg zegt dat ze veel contact heeft met collega zwembaden. "Het personeelstekort speelt in heel Nederland", zegt ze. In Deventer bijvoorbeeld is het Borgelerbad beperkt open. "Wij zijn alleen op woensdag en in het weekend open", zegt woordvoerder Tessa ten Vregelaar. "Het blijkt dat dat de drukste dagen zijn."

Personeel heeft ander werk

Vregelaar kan de oorzaak van het personeelstekort wel duiden. "Door de corona moest het zwembad dicht. Veel personeelsleden hebben toen ander werk gezocht. Nieuwe mensen vinden is lastig en bovendien moeten ze eerst worden opgeleid."

Het is voor het Borgelerbad nu wel even zuur dat het juist vandaag vijfendertig graden wordt. Aankomende zaterdag wordt drieëntwintig graden voorspeld en is het alweer wat koeler. "Bij deze doe ik graag een oproep voor nieuwe toezichthouders", zegt Vregelaar.

Anticiperen

In Enschede gaat het buitenbad tussen 14:00 uur en 17:00 uur open wanneer het buiten rond de vijfentwintig graden is. "Dat heeft niet te maken met personeelstekort. We hebben genoeg personeel achter de hand voor zonnige dagen. Bij ons komt dat omdat we nog in het voorseizoen zitten", zegt zwembadcoördinator Erik Kroeze.

"Wij houden nauwlettend het weer in de gaten en anticiperen daarop. Op onze site kan je dan reserveren, zodat wij niet over het maximaal toegestane aantal bezoekers komen. Is het vol, dan lijkt het alsof het zwembad misschien niet open is. Over een paar weken, als de zomervakantie begint gaan we helemaal open", zegt Kroeze.