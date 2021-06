Overijssel steeds meer terug naar normaal, coronabesmettingen kelderen

Overijssel gaat langzaam terug naar het normale leven. Het aantal coronabesmettingen in de provincie is gekelderd, zien beide GGD'en. In Twente nam het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd met 57 procent af. "Zo'n sterke daling hebben we nog nooit gezien", aldus de GGD.

"We gaan normaliseren", zegt Samantha Dinsbach, directeur van de GGD Twente. "Corona is er en zal voorlopig ook niet weg zijn. Maar we zijn op de weg terug naar een open samenleving." In de Twentse ziekenhuizen MST en ZGT liggen nu nog drie coronapatiënten op de IC.

Substantiële daling

Ook in IJsselland is er positief nieuws. "We zien een substantiële daling van het aantal besmettingen", zegt GGD-directeur Rianne van den Berg. "Het percentage mensen dat zich laat testen en ook daadwerkelijk besmet is, is nog 'maar' 3,7 procent. Dat is weleens twaalf procent geweest."

Door het zomerse weer heeft het coronavirus minder grip. "Het mooie weer speelt zeker een rol, maar we gaan ook heel goed met het aantal vaccinaties", zegt GGD Twente-directeur Dinsbach. "Ongeveer vijftig procent van alle Twentenaren van 18 jaar en ouder is nu ten minste één keer gevaccineerd."

Vaccinatiebereidheid

De vaccinatiebereidheid in Overijssel ligt hoog, zeggen beide GGD'en. Het percentage dat zich laat vaccineren ligt volgens hen tussen de 85 en 90 procent. In IJsselland werden in een week tijd zo'n 47.000 prikken gezet.

Toch is er ook nog een relatief grote groep die zich (nog) niet laat vaccineren. "Mensen die dak- of thuisloos zijn, mensen in asielzoekerscentra. "We gaan per doelgroep heel specifiek kijken hoe we de mensen die willen, kunnen vaccineren", zegt Van den Berg van de GGD IJsselland. "Waar we naar kijken zijn mobiele units die we willen plaatsen in bepaalde wijken waar de vaccinatiegraad achter blijft."

In Twente is nog niet bekend of er ook met mobiele prikbussen en/of mobiele units de wijken wordt ingetrokken. "Dat zijn we nog aan het bekijken", zegt Dinsbach.

Een persoon die vanuit een hoogrisicogebied naar Twente kwam gereisd, heeft de quarantaineplicht overtreden. De inwoner heeft daarvoor een boete gekregen van 339 euro. Nederland heeft verschillende landen aangewezen als hoogriscogebied. Het gaat daarbij om landen waar de besmettingscijfers hoog zijn.

Janssen-vaccin

Inwoners van Overijssel kunnen vanaf woensdag 23 juni er alsnog voor kiezen om een vaccinatie met het Janssen-vaccin te krijgen. Het gaat om mensen die nog geen enkele prik hebben gehad. "Dus het zal vooral in de jongere groep zitten", aldus Dinsbach. Als ze niet voor Janssen kiezen, krijgen ze standaard het vaccin van Pfizer of Moderna.

Voor het Janssen-vaccin is, in tegenstelling tot de andere vaccinaties, maar één prik nodig.