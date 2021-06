Vandalen actief in Ommen, zwembad blijft noodgedwongen dicht op bloedhete dag

De mussen vallen dood van het dak, maar wie vandaag verkoeling zoekt kan niet terecht in het openluchtzwembad in Ommen. Vandalen hebben vannacht de afdekking gesloopt.

“Wat een droevige blik vanmorgen op het zwembad”, schrijft Openluchtbad Olde Vechte op Facebook. “Vannacht hebben vandalen over de afdekking gelopen. Er kan voorlopig niet worden gezwommen en de afdekking kan niet open.”

Wel heeft het zwembad in beeld wie verantwoordelijk zijn voor de schade. Secretaris Anneke Ruitenberg van het zwembad laat weten dat de actie haarfijn is vastgelegd door camera's. “We hopen dat de jongens die rond twee uur vannacht op het bad zijn geweest zich melden bij de kassa van het bad. De politie is in kennis gesteld.”

Hoewel de doeken kapot zijn, hangen ze wel weer gespannen over het zwembad. Morgen verwacht de Olde Vechte de deuren weer te kunnen openen.

Meer vernielingen

In Ommen zijn vannacht meer vernielingen aangericht. Rond kwart over vier zag een alerte buurtbewoner hoe twee jongens bezig waren op hun ‘oorlogspad’ en schakelde de politie in.

Even later werden een 18-jarige jongen uit Nieuwleusen en een 26-jarige uit Dalfsen aangehouden in een speeltuintje. Ze bleken verantwoordelijk voor het vernielen van minimaal vijf auto’s en een lantaarnpaal. Onduidelijk is of er een verband is met de vernielingen aan het zwembad. Beide jongens zitten momenteel vast en het onderzoek is in volle gang.