Overijsselaars kunnen vanaf 23 juni alsnog kiezen voor Janssen-vaccin

Via een speciaal, landelijk telefoonnummer kunnen mensen vanaf 18 jaar en ouder een prikafspraak maken, of een bestaande afspraak voor Pfizer of Moderna omzetten. Voor het Janssen-vaccin is, in tegenstelling tot de andere vaccinaties, maar één prik nodig. "Misschien zit daar wel een groep jeugdigden tussen, die deze zomer graag op vakantie wil en daarmee dus niet hoeft te wachten op twee vaccins", aldus Samantha Dinsbach, directeur GGD Twente.

Extra voorlichting

De GGD zegt 'een extra stukje voorlichting te geven' bij mensen die een Janssen-vaccinatie laten zetten. "Janssen beschermt iets minder goed dan Pfzier of Moderna", noemt Dinsbach als voorbeeld. Volgens Dinsbach worden volgende week vrijdag de eerste Janssen-prikken gezet.

In Twente wordt er alleen in de vaccinatielocatie in Enschede geprikt met het Janssen-vaccin:

Vaccinatieprogramma

Het Janssen-vaccin is grotendeels uit het vaccinatieprogramma geschrapt, vanwege de zeer geringe kans op ernstige trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes als bijwerking. Dat is in het buitenland vastgesteld, in Nederland zijn er bij het Bijwerkingencentrum Lareb geen meldingen daarover binnengekomen, meldt de NOS.