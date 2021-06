Martelploeg Twente: slachtoffers afgeranseld om paar duizend euro

"Het kadootje komt eraan" en "Ik zal de boel vast versieren." Het klinkt als een surprise-party voor iemand, maar het was allesbehalve dat. Het bleken gesprekken over een criminele incasso-actie. Een Almeloër die voor een paar duizend euro aan drugs had laten 'verdwijnen' werd op het matje geroepen en afgetuigd.

De avond liep volgens het slachtoffer compleet uit de hand. Zo werd hij naar eigen zeggen geprikt met een mes en geslagen met een bijl en ijzeren staaf. De hoofdverantwoordelijken zijn volgens het slachtoffer de 'incassobroeders' Dogan en Johan, afgekort Do en Jo. Het Openbaar Ministerie verdenkt het tweetal ervan samen met vijf anderen -in wisselende samenstellingen- zeker vier slachtoffers te hebben gemaakt. Mogelijk zijn er nog veel meer slachtoffers.

Paar duizend euro

Zo werd één van de slachtoffers meerdere keren in een nacht mishandeld, volgens hem door vijf anderen. Hij kreeg een pistool tegen zijn hoofd gedrukt, werd geslagen met een boksbeugel en werd onder water gehouden. "Hij heeft de vissen van onderen bekeken", is daar door verdachten over gezegd via de telefoon.

De incassoploeg van Do en Jo werkte soms voor derden en andere keren voor zichzelf. Om supergrote bedragen ging het meestal niet. De ene keer over een gestolen auto ter waarde van 1500 euro, de andere keer over een kleine partij drugs, een derde keer over een oplichter die 12.000 euro schuldig zou zijn.

Einde oefening

Tegen de verdachten is veel bewijs, zo bleek vandaag bij de start van een meerdaags strafproces tegen hen. Bij Johan was een gps-zender bevestigd door de politie, bij Dogan stond een camera op het huis gericht. Die woning werd 'het werkhuis' genoemd. Ook werden verschillende telefoons afgeluisterd.

Meerdere doelwitten werden onder druk gezet, zegt justitie. Zo werd bij één van hen een briefje door de bus gedaan: 'Je hebt nog 1 kans. Bel Do. Anders kom ik langs en dan ben ik niet vriendelijk meer.' Tegen een vriend van een ander slachtoffer werd gezegd: 'We hebben je maat, ik laat wel weten als hij in de kofferbak zit. Het is waarschijnlijk einde oefening voor hem'.

Seks

Verschillende slachtoffers werden gelokt met jonge dames. Er werd hen seks in het vooruitzicht gesteld. Zo kreeg één doelwit het bericht: 'Hey, heb jij mijn kleren nog?' aangevuld met een zeer pikante foto. Toen het slachtoffer daarop inging en met de dame afsprak, moest hij dat uiteindelijk bekopen met een flink pak rammel en een geldschuld.

Van meerdere personen die de dupe werden van de martelploeg, werden de bankpasjes en identiteitspapieren afgepakt. Daar werden dan producten mee besteld via Afterpay of bedrijven mee opgelicht.

Schoon schip

Hoofdverdachte Dogan zegt schoon schip te willen maken en eerlijk over alles te verklaren. Maar over de meest heftige mishandelingen zegt hij: "Daar was ik niet bij". Ook zijn vermeende incassomaatje Johan uit Goor speelt de vermoorde onschuld. Hij houdt vol dat jij "alleen de slachtoffers wilde helpen".

Het strafproces gaat volgende week verder. dan wordt duidelijk welke straffen het OM gaat eisen tegen de verdachten.