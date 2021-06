Vijf jaar cel voor spookrijder uit Almelo die onder invloed dodelijke crash veroorzaakte

De celstraf is twee jaar lager dan de straf die het OM had geëist. De rijontzegging is negen jaar lager uitgevallen. De rechtbank kwam daartoe vanwege de persoonlijke omstandigheden van de man.

De 30-jarige Almeloër reed in mei vorig jaar een 20-jarige inzittende van een tegemoetkomende auto dood, nadat hij ruim 40 kilometer al slingerend tegen het verkeer in over de snelweg A12 had gereden. De rechtbank ziet dat als doodslag en poging tot doodslag en vindt dat er sprake is geweest van voorwaardelijke opzet.

Op slag dood

In de vroege ochtend van vrijdag 29 mei 2020 kreeg de politie meldingen over een spookrijder op de A12 tussen Arnhem en Utrecht. Pogingen de automobilist te laten stoppen mislukten. Hij reed op hoge snelheid en slingerde van links naar rechts. Bij Maarn remde een vrachtwagen af voor de spookrijder. Een auto die achter de vrachtwagen reed wisselde van rijstrook om in te halen en reed frontaal op de auto van de man uit Almelo. Een passagier in de inhalende auto was op slag dood, de bestuurder raakte zwaargewond.

Jointje, pilletje

De man uit Almelo had voor hij in zijn auto stapte een rustgevend middel ingenomen en een joint gerookt. Hij kocht ook nog een pil bij een junk en kan zich vanaf dat moment niets meer herinneren.

Volgens de rechtbank aanvaardde de man de aanmerkelijke kans dat hij op anderen zou kunnen botsen en dat zowel hijzelf als anderen daardoor zouden kunnen overlijden. Dat is voorwaardelijke opzet, zegt de rechter. De rechtbank neemt het advies van deskundigen over om de man verminderd toerekeningsvatbaar te verklaren, aangezien hij aan verschillende stoornissen lijdt.