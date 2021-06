VIDEO | Oost op het Asfalt: deze automobilisten hebben wel heel erg veel haast...

In deze aflevering van de rubriek Oost op het Asfalt aandacht voor drie weggebruikers die wel heel erg veel haast hebben. Te zien is hoe de bestuurder van een bedrijfswagen het hele verdrijvingsvlak nodig heeft om een vrachtwagen in te kunnen halen, hoe een overstekende wandelaar bijna omver wordt gereden en hoe de bestuurder van een rood autootje zich al slalommend een weg door het verkeer baant.

Een automobilist zag deze week op de N35 bij Nijverdal hoe hij voorbij werd gejakkerd door een bedrijfsbusje. Dat op het voertuig pontificaal de bedrijfsnaam prijkt, weerhoudt deze bestuurder er blijkbaar niet van om met een ultieme manoeuvre een rijdende vrachtwagen in te halen. De bestuurder heeft het hele verdrijvingsvlak nodig en ziet nog net kans om voor de truck weer in te voegen. De erachter rijdende automobilist meldt dat hij het hele tafereel met angst en beven gadesloeg.

Springen voor leven

Het tweede fragment speelde zich af bij de brug in Daarlerveen. De bewakingscamera van een buurtbewoner registreert dat een wandelaar nietsvermoedend de straat oversteekt. Op dat moment komt er een autootje aanrijden, waarvan de bestuurder wellicht meer aandacht had voor andere zaken dan het overige verkeer. Want hoewel de voetganger duidelijk zichtbaar moet zijn geweest, moet de man springen voor zijn leven. Tot zijn grote woede en ergernis.

De Daarlervener houdt er overigens zelf rekening mee dat er opzet in het spel was. Hij zegt niet het vermoeden te hebben dat de automobilist wellicht aan het appen was. "Het gaat hier om een oversteekplaats op een vijftig-kilometerweg. De man was nergens mee bezig. Hij keek me aan, stopte niet, toeterde en knalde rechtdoor. Mijn indruk was dat hij bewust op me inreed. Helaas heb ik niet zo snel zijn kenteken kunnen noteren."

Slalommend door verkeer

De bestuurder van het rode autootje gaat al slalommend door het verkeer. Blijkbaar uit ergernis over een trage voorganger, haalt hij op de A1 net voorbij het knooppunt Azelo rechts in om voor de 'slomerik' weer in te voegen. Verderop in het filmpje is te zien hoe hij net voor de verkeerslichten richting Delden/Goor nog snel een auto met aanhanger wil inhalen. Maar als die naar rechts uitwijkt om te kunnen afslaan, moet de haastige bestuurder even pas op de plaats maken. Voorbij de verkeerslichten ziet hij kans om de auto met aanhanger alsnog in te halen. En vervolgt hij met evenveel haast zijn weg.

