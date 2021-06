Boswachter Vermeer: "Wel tien keer meer insecten en vogels door selectieve bomenkap"

Bomenkap is bij veel natuurorganisaties een gevoelig onderwerp. Veel mensen geloven niet dat bomen weghalen goed is voor de natuur en het klimaat. Maar volgens Vereniging Natuurmonumenten is selectief kappen juist erg goed voor de biodiversiteit.

"Door veel meer variatie in het bos te laten ontstaan, krijg je meer insecten, meer vogels en ook door licht op de bodem te laten komen groeien er meerdere soorten bomen en planten bij elkaar. Dat geeft planten en dieren veel meer kans op overleven", legt boswachter Ruben Vermeer uit.

Selectieproces

Zijn collega loopt met een spuitbus rondom de enige berk in het donkere dennenbos. Hij blest de grove dennen met een knalgroene stip zodat duidelijk is welke boom omgaat en welke blijft staan. "Zie je hoe donker de bodem hier is? Hier groeit bijna niks onder", vertelt Vermeer. "Wij zoeken eerst de boom uit die we juist willen laten staan en zorgen ervoor dat die voldoende ruimte krijgt. Door rondom deze berk de grove dennen weg te halen, krijgen ook andere soorten een kans."

"Bovendien voorkom je verdroging van het gebied wanneer je de dennen deels weghaalt. Dennen verdampen het hele jaar water via hun naalden, terwijl loofbomen alleen wanneer ze blad hebben water verdampen." Door meer ondergroei en afvallend blad dat blijft liggen ontstaat er meer organisch materiaal. Dit vormt weer een natuurlijke spons die water goed vast houdt. "Het blijft dus ook veel groener."

Biodiversiteit

Daarnaast vergroot deze selectieve kap het aantal insecten en vogels dat in het bos leeft. "Van een grove den leven ongeveer 170 dieren", legt Vermeer uit. "Van een berk wel 500 en op een eik zelfs meer dan 1000. Wanneer er alleen dennen in een bos staan, komen al die honderden andere insecten en vogels niet hier. Maar door juist die ene berk en ook die kleine loofboompjes de kans te geven uit te groeien, vergroot je het leefgebied van de insecten, van de vogels die juist die insecten eten en geef je dus wel tien keer zoveel soorten een plekje. En dat bedoelen we met biodiversiteit."

In het deel van het Remmersbos dat eerder al is gekapt, is duidelijk te zien wat het oplevert. "Aan de ene kant van het pad is het donker door de dennen en aan de andere kant is het licht. De grond is helemaal begroeid met allerlei verschillende soorten planten en natuurlijk laten we ook een enkele den staat, zodat die 170 dieren die daar op leven ook gewoon kunnen blijven."

Insecten

Welke insecten profiteren van dit beleid, laat boswachter Vermeer hieronder in het filmpje zien.