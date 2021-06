Zwolse IJsselcentrale moet culturele hotspot worden: "Een soort van Oerol aan de IJssel"

"Hier moet ik zijn", dacht Fieke van ‘t Riet drie jaar geleden toen de pijpen van de iconische IJsselcentrale werden neergehaald. Het was het laatste onderdeel van de ontmanteling van het gebouw in Zwolle-Zuid waar jarenlang energie werd opgewekt. Nu, drie jaar later, wil de programmamanager van Stichting De Stad Verbeeldt het industriële gebouw omtoveren tot een culturele hotspot. “Ik vind dit echt een broedplaats. Een plek van cultuurhistorie. En er is een enorm gebrek aan betaalbare expositieruimte in Zwolle.

Kunstenaars, restaurant en muziek

Vanmiddag om vier uur opent Van ‘t Riet een dubbeltentoonstelling in de IJsselcentrale. Dit moet het startsein zijn van een bruisende culturele zomer op de plek. "Ik zie het voor me als een soort van Oerol aan de IJssel." Van ‘t Riet doelt daarmee op het jaarlijkse festival op Terschelling met veel kunst, muziek en straattheater. “We hebben hier een pop-up restaurant met terras. Zij willen ‘s avonds ook singer-songwriters laten optreden. Er zijn hier verschillende kunstenaars aan het werk. Er is beeldende kunst, kunst van plastic en fotografie."

Generatie Z

De stichting De Stad Verbeeldt opent twee fototentoonstellingen. Eén over de inwoners van Zwolle, met foto’s van de Zwolse wijken en haar bewoners. Voor de andere tentoonstelling, Generation Z what's next? hebben professionele fotografen generatie Z geportretteerd. De generatie jongeren tussen de vijftien en vijfentwintig jaar zijn gevolgd tijdens corona. Ook studenten journalistiek van Hogeschool Windesheim hebben bijgedragen aan de tentoonstelling. "Een studente heeft een serie zelfportretten gemaakt. Zij laat haar depressie zien. Heel indringend."

De exposities van De Stad Verbeeldt zijn vanaf zaterdag 19 juni tot zaterdag 14 juli geopend voor publiek.