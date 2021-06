Droogtestuwen helpen boeren bij extreem weer: "We denken in kansen"

We hebben net een paar tropische dagen achter de rug. Afgelopen donderdag was het zelfs de warmste 17 juni ooit. Maar bij hitte hoort ook droogte. En dat is voor boeren en tuinders een groot probleem.

Mei was echter weer een extreem natte maand. Dagenlang regende het aan één stuk door. Heft het een het ander dan niet op? Het antwoord is simpel: nee. "Het teveel aan water moet je afvoeren, want anders kun je niets met je land. Dan gaan je gewassen dood, omdat ze verzuipen", vertelt boer Bram de Vos uit Lemelerveld.

Slimme manieren

Maar er zijn slimme manieren om dat overtollige water meer in eigen gebied te houden en in te zetten op het moment dat het beter van pas komt. En dan komt de droogtestuw in beeld. De stuwtjes zijn onderdeel van Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dat heeft als doel een bijdrage te leveren aan de wateropgaven in agrarische gebieden.

In het gebied waar de boerderij van De Vos staat, zijn dertien droogtestuwen te vinden. Hij en drie collega-boeren hebben ze zelf geplaatst. "Zo proberen we ons water beter vast te houden als het er is", legt hij uit.

Bekijk de video om erachter te komen hoe zo'n droogtestuw precies werkt:

Een droogtestuw bestaat uit een metalen frame met houten planken erin en wordt in het water geplaatst. De houten planken kunnen worden versteld, afhankelijk van het gewenste peil. De stuwtjes zorgen ervoor dat het grondwater op niveau blijft.

LTO Noord-bestuurder Harold Zoet spreekt van een 'innovatieve' oplossing. "Het kan op kleine schaal uitgevoerd worden en je hebt daadwerkelijk gelijk resultaat. We proberen op deze manier de natte tijd met de droge tijd te verbinden."

'Helpt wel een beetje'

Hoewel het terugkerende droogteprobleem hiermee niet direct is opgelost, helpen de stuwen volgens boer De Vos 'wel een beetje'. "Zomers valt er vaak te weinig water en dan staat de sloot nagenoeg altijd droog. Maar krijg je wel ineens een dikke stortbui en de grond kan het niet snel genoeg opnemen, dan komt het regenwater in de sloot. Als je dan geen stuwtje hebt, loopt ook dat water weer weg."

"Water is van essentieel belang voor de agrarische sector", zegt Zoet. Volgens de LTO Noord-bestuurder zijn er mogelijkheden om dit waterprobleem te tackelen, waaronder dus het plaatsen van eenvoudige droogtestuwtjes. "Natuurlijk zijn er bedreigingen, maar je moet in kansen denken om het op te lossen. En die zijn er gewoon."