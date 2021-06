IJsklomp valt dwars door dak van woning in Rheezerveen, bewoners zitten rechtop in bed

Een harde knal maakte gisterochtend rond 5 uur abrupt een einde aan de rust van de familie Nijman in Rheezerveen. Terwijl ze na de klap de slaap uit de ogen wreven, zagen ze ijs in de woonkamer van hun tijdelijke onderkomen liggen. Meteen waren ze klaar wakker en beseften ze dat de vuistgrote ijsklompen vermoedelijk van een vliegtuig op grote hoogte zijn losgekomen, waarna ze dwars door het dak van hun woning vielen.

Een ongeluk komt nooit alleen, zeggen ze wel en ook in Rheezerveen was dat zo. Via het doorboorde dak gutste water van het dak de woonunit in. Vanwege de verwachte hitte hadden de bewoners namelijk de avond daarvoor het platte dak van de woonunit laten vollopen met water. Een prima oplossing, tenminste als er niet een vliegtuig net boven je woning ijs verliest!

Universiteit Groningen

De schade aan de woning viel uiteindelijk nog mee. Het dak is met dakleer gedicht en de woonunit droogt weer aardig op. De ijsklompen zijn in de vriezer gelegd, als aandenken aan een bijzonder gebeuren. Toch belde Hetty Nijman nog even met de Universiteit Groningen, waar meer onderzoek is gedaan naar 'ijsbrokken uit de lucht'.

Vanuit Groningen kwam de bevestiging dat de ijsklompen van of uit een vliegtuig komen. De onderzoekers wilden ook weten of het ijs geel of bruin was.. Een vraag die in huize Nijman eerst op de lachspieren werkte, maar later toch relevant bleek te zijn. Een gele of bruine kleur van het ijs zou erop wijzen dat de bevroren klomp uit het vliegtuigtoilet zou zijn gekomen, maar dat was niet het geval. Het ijs is schoon. Waar het wel vandaan kwam blijft een raadsel, evenals het toestel dat de dropping veroorzaakte.

Vliegbewegingen

Enig zoeken op de site Flightradar24 leert dat woensdagochtend rond 5 uur (3 uur UTC) vier kandidaten in beeld waren voor het ongewenste pakketje: er vlogen twee toestellen van pakjesbezorger FedEx over de regio naar Scandinavië, er vloog een passagiersvliegtuig van British Airways over, onderweg van Islamabad naar Londen en er kwam ook nog luchtvracht over in een toestel van DHL dat op weg was van Leipzig naar Dublin.