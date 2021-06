Hard varen vernielt de natuur in de Kop van Overijssel: "Mensen beseffen niet wat voor schade ze aanrichten"

"Iets zachter!", schreeuwt boswachter Egbert Beens naar een passerend motorschip op de Kalenbergergracht, "je mag zes kilometer". Achter de boot ontstaat een grote hekgolf, die ons bootje en de kano's verderop laat klotsen op het water. De schipper laat het gas iets los.

"Ruimte genoeg"

2020 was een druk jaar in Weerribben-Wieden, met vooral veel toeristen uit eigen land die het water opzochten, zag Egbert: "We willen ook graag iedereen welkom heten hier, er is ruimte genoeg op het water, maar houd je dan wel aan de regels. Dit is een Nationaal Park, daar gedraag je je anders dan op open water."

boswachter Egbert Beens (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Ook dit jaar verwacht de boswachter weer topdrukte in zijn gebied: "Het is nog wat onzeker in het buitenland, met landen die van geel toch weer oranje kleuren. Ook zijn er vele mensen die zelf vorig jaar een bootje hebben aangeschaft, daar willen ze natuurlijk weer mee gaan varen."

Schade

Vooral de natuurlijke oevers lopen snel schade op door te hoge golfslag: "De oevers kalven af, en de plantenwortels raken los. In die oevers nestelen en rusten juist veel vogels. Ik moet op steeds meer plekken houten beschoeiing neerzetten. Mooi is het niet, maar anders kalft het nog verder af."

Houten beschoeiing moet voorkomen dat de oever verder afkalft (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Dan is er ook nog schade die op het oog minder opvalt, vertelt beens: 'de harde motoren woelen de bodem om, het water wordt dan troebel. er komt vele minder zonlicht op de bodem en dat heeft weer invloed op de vegetatie.

Fluisteren

Een motorboot is ook helemaal niet handig hier, vertelt Egbert: 'De kleine vaartjes met lage bruggetjes zijn met een motorboot vaak niet eens bereikbaar. Een fluisterpunter of kano is veel praktischer. Die maken geen golven en geen lawaai, en je komt overal. Het gaat minder hard, maar waarom zou je haast hebben op vakantie? Daar begrijp ik niks van."

Dit soort boten trekt een hoge hekgolf bij te hard varen (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Snel varen is ook gevaarlijk, ziet Beens: "hier komen mensen die het water niet gewend zijn. Hun kano of fluisterbootje begint ineens te dansen op de hekgolf, en dan gaat er wel eens iemand overboord. Kinderen gaan nog wel eens zwemmen, als je dan hard aan komt varen heb je dat helemaal niet in de gaten. Ik hou echt mijn hart wel eens vast."

Geen opzet

Egbert en zijn collega's spreken de hardvaarders er zoveel mogelijk op aan. Samen met de politie en de beheerders in het gebied worden er ook heel wat bekeuringen uitgedeeld: Vorig jaar 204 in Steenwijkerland, een record.

Egbert ziet wel dat de meeste snelheidsovertreders het niet expres doen: "Dat wist ik niet, zeggen ze dan, of ze vinden zelf dat hun snelheid reuze meeviel. maar als ik ze dan uitleg wat een schade ze kunnen veroorzaken, en dat dit water echt niet geschikt is om hard te varen, dan begrijpen ze het meestal wel, en doen ze wat rustiger. Tenminste, dat hoop je dan."

Je hoort en ziet meer met een fluisterboot (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Je ziet meer

Eigenlijk doen de hardvaarders zichzelf te kort, ziet Beens: "Moet je zien, die libellen overal. je hoort de koekoek, de wielewaal. Dat hoor je niet en dat zie je niet als je de motor vol laat draaien". Glimlachend kijkt hij om zich heen terwijl het bootje verder dobbert: "Moet je zien, dit is toch fantastisch?"