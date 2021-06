Gemeentebestuur Zwartewaterland eensgezind: geen stad in Mastenbroekerpolder

Vorige week was de schrik bij bewoners van Mastenbroek groot. Het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) kwam met het voorstel om 35.000 nieuwe woningen te bouwen in het landelijke gebied tussen Zwolle, Hasselt en Kampen. Een stad zo groot als Lelystad dus. Ook verschillende politici reageerden verbaasd. Vanavond stelde de PvdA-fractie van Zwartewaterland hierover vragen aan het college tijdens de raadsvergadering.

‘‘Dit plan is hoogstwaarschijnlijk vanachter een bureau bedacht. Het komt rechtstreeks van een hobbyclub uit de grachtengordel.’’ De PvdA-fractie van Zwartewaterland heeft geen goed woord over voor de suggestie van de onderzoekers van het EIB.

Voorzitter Astrid Dijkstra: ‘‘Onze fractie vindt dit een uitermate ongewenste ontwikkeling en wil er geen misverstand over laten bestaan dat deze gedachte zo snel mogelijk van tafel moet. Dit kan alleen door hier krachtig, eenduidig en duidelijk stelling tegen te nemen.’’

Ingrijpende gevolgen

Grootschalige bouw in de oudste polder van Nederland zou de woningnood in de regio Zwolle op moeten gaan lossen. In de provincie Overijssel moeten maar liefst 50.000 woningen komen. Het EIB keek naar gebieden waar dat zou kunnen. Zwolle wordt met ruim de helft groter, wanneer er kan worden gebouwd in de Mastenbroekerpolder.

Het plan vormt een ernstige bedreiging voor omgeving, natuur en inwoners. Zij worden opgezadeld met de negatieve effecten. Astrid Dijkstra, fractievoorzitter PvdA Zwartewaterland

Dijkstra geeft aan dat haar fractie niet tegen bouwen is, maar wel op deze schaal. ‘‘Dat gaat ingrijpende gevolgen hebben. Het plan vormt een ernstige bedreiging voor omgeving, natuur en inwoners. Zij worden opgezadeld met de negatieve effecten.’’ Ze hoopt dat het college het voorstel direct in de kiem smoort. ‘‘Voordat mensen er misschien toch iets positiefs in gaan zien.’’

Meer collega’s maken zich zorgen. Zo laat Tamme Spoelstra van de ChristenUnie weten. ‘‘Dit past totaal niet bij wat wij voor ogen hebben. We dachten eerst dat het ‘fake news’ was!’’

Luchtfietserij

Het college van B&W is het roerend eens met de raad. Burgemeester Eddy Bilder van Zwartewaterland reageert fel. ‘‘De actie van het EIB is bepaald niet verstandig. Er werd breed onderzoek gedaan, maar als je de gedachte opgooit dat je zomaar 35.000 woningen weg kunt zetten hier, dat is ongepast en ondoordacht van dit instituut.''

De burgervader spreekt over een waardevol gebied. ''De oudste polder van Nederland moet behouden blijven, wij zijn tegen de bouw van een stad.’’

Laten we dit gesprek staken en er nooit meer over denken. Eddy Bilder, burgemeester Zwartewaterland

Hij heeft polshoogte genomen in Kampen en Zwolle. Bilder: ‘‘Net zoals hier is daar geen enthousiasme. Zwolle heeft de ambitie om de vierde economische regio te worden, maar daarbij wordt primair aan eigen grondgebied gedacht voor uitbreiding. We hebben een duidelijke overeenstemming dat we de polder van Mastenbroek buiten beschouwing laten. Het is een vorm van luchtfietserij van het EIB. Laten we dit gesprek staken en er nooit meer over denken.’’ De Zwolse wethouder Ed Anker liet eerder al weten furieus te zijn.

Zorgen

De raad is blij met de reactie van het college. Echter blijven er zorgen bestaan over de mogelijke uitbreiding van Zwolle. Volgens SGP’er Huisbrink kan het niet worden afgedaan als ‘een idee’ en is er vanuit het ministerie opdracht gegeven om onderzoek te doen in de polder.

Daarnaast is er bezorgdheid over de gang van zaken, met name over het democratische proces. Bilder is het daarmee eens. ‘‘Het klopt dat de burgers beter ingelicht hadden kunnen worden. Ik maak me daar van meet af aan druk om. Het is belangrijk dat we waakzaam blijven en met elkaar in de gaten houden wat er in onze regio gebeurt. Dat beslissen wij.''