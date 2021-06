Oranjegekte in Zwolle en Almelo

Meteen na het laatste fluitsignaal gaat de muziek aan, worden fakkels aangestoken en de motoren van de auto's gestart. “Dit is toch waanzinnig, we hebben gewonnen!”, juicht Gerrit Agterbosch. Nadat de fakkels zijn gedoofd wordt, luid toeterend, naar het centrum gereden. Op het Marktplein verzamelt de hele groep zich. Een feestje wordt gevierd, voordat het hele centrum wordt doorgecrosst.

De wedstrijd

Oranje schmink, rood-wit-blauwe haren en een oranjeshirtje aan. Iedereen aan het Vinkenpleintje is klaar voor de wedstrijd. Alles, tot aan de laatste baksteen is versierd. Buiten, onder de oranje partytent, zitten Gerrit Agterbosch en zijn vrouw, initiatiefnemers van de versieringen, met de buren de wedstrijd te kijken.

Dat het beeld bij de buren 5 seconden voorloopt, mag de pret niet drukken. Nog voordat de penalty, die de openingsgoal oplevert, genomen is klinkt uit de woonkamer van de buren hard geschreeuw .“Je kan in elk geval op tijd beginnen met juichen.”

De hele wijk is tijdens de wedstrijd buiten. De kinderen spelen op een springkussen, de volwassenen zitten op de stoep tv te kijken. “Het is een win-winsituatie, de kinderen hebben het naar hun zin en wij kunnen rustig de wedstrijd kijken”, lacht Gerrit. “We beleven dit met z’n allen, van de eerste minuut tot de laatste seconde.”

Gejuich in Zwolle

Hard gejuich op straat was ook te horen in de Zwolse wijk Diezerpoort. Een buurtbewoner aan de Hemerkenstraat had een videoscherm van zeker drie meter breed in zijn tuin geplaatst. Andere buurtbewoners namen tafels, stoelen en wat te eten en te drinken mee. Zo werd er met de buurt naar de wedstrijd gekeken ontstond er al snel een gezellige sfeer.

Kritiek op het voetballen van het Nederlands Elftal was er ook. Ondanks de 2-0 overwinning op Oostenrijk vonden de Zwollenaren dat er toch niet al te best werd gevoetbald door het Oranje-team. Tot diep in de nacht door feesten deden ze overigens niet. De voetbalfans willen de buurtbewoners die thuis bleven niet tot last zijn. Eventjes flink feesten hoort er volgens hen bij en "daarna trek ik gewoon de stekker eruit" zei de eigenaar van het grote videoscherm.