Oranje na zege op Oostenrijk naar achtste finales EK

Het Nederlands elftal zit bij de beste zestien landen van Europa. De ploeg van bondscoach Frank de Boer, met Wout Weghorst uit Borne in de spits, versloeg donderdag Oostenrijk in de Johan Cruijff ArenA (2-0) en plaatste zich daarmee voor de achtste finales van het EK.

Memphis Depay maakte in de 11e minuut het openingsdoelpunt. De aanvaller benutte een strafschop die was gegeven na een overtreding van David Alaba op Denzel Dumfries. Halverwege de tweede helft zorgde Dumfries zelf, op aangeven van invaller Donyell Malen, voor de tweede treffer.

Poulewinnaar

Oranje was zondag met 3-2 te sterk voor Oekraïne en is na twee wedstrijden al zeker van de eerste plaats in de groep. Oekraïne en Oostenrijk hebben 3 punten en kunnen in punten nog op gelijke hoogte komen, maar het onderlinge resultaat geeft de doorslag.

Boedapest

Nederland sluit de poulefase maandag om 18.00 uur in Amsterdam af tegen het nog puntloze Noord-Macedonië en speelt zondag 27 juni (ook om 18.00 uur) in Boedapest tegen de nummer 3 van poule D, E of F in de achtste finales. In het Ferenc Puskásstadion van de Hongaarse hoofdstad zijn zo'n 53.000 toeschouwers welkom.