Esther was schadebehandelaar, nu werkt ze in de zorg: "Ik ben weer happy"

"ik wist altijd wel dat ik het niet tot mijn pensioen op kantoor ging volhouden", vertelt de 48-jarige Esther Weerstand uit Ossenzijl, terwijl ze de haren van mevrouw Mijnheer nog even kamt. "U wilt toch niet met ongekamde haren op de film", lacht ze.

Esther verruilde acht weken geleden het verzekeringskantoor voor een afdeling met dementerende ouderen bij woonzorgcentrum De Hazelaar in Hasselt. "Ik heb het helemaal naar mijn zin hier, dit is echt mijn bestemming. Ik ben hier nog maar kort, maar het voelt of ik het altijd al gedaan heb."

Esther Weerstand met bewoonster Grietje Mijnheer (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

"Pareltjes"

Bij IJsselheem zijn nu elf zij-instromers geplaatst bij meerdere zorglocaties. Regisseur Marcia Diender van De Hazelaar is dolblij met Esther en haar collega's. "Het zijn pareltjes, echt toppers, Als je ziet wat ze al in zo'n korte tijd hebben geleerd en hoe gemotiveerd ze zijn, ja ze zijn nu al bijna onmisbaar, het is echt een succes".

Het traject van zestien weken is bedoeld om te kijken of het werk bij je past, maar het is niet vrijblijvend wat uitproberen, ziet Marcia. "Het is niet even kijken of je broodjes verkopen leuk vindt, je werkt met mensen en je moet er wel hart voor hebben."

Subsidie

Het traject voor zij-instromers is gestart met subsidie van de overheid vanuit de Nationale Zorgklas. Vooral mensen die door corona hun werk kwijtraakten worden hiermee gestimuleerd voor een baan in de zorg te gaan.

De zij-instromers volgen één dag in de week online les bij Deltion in Zwolle. Docent Trix Toonder schetst hoe haar klas eruit ziet: "We hebben mensen uit het bedrijfsleven, stewardessen, beveiligers, echt van alles. De oudste is 55, de jongste onder de 20. Maar het mooie is, ze zijn allemaal even enthousiast en gemotiveerd".

Woonzorgcentrum de Hazelaar in Hasselt (Foto: RTV Oost Jolande Verheij)

Nadenken

De zij-instromers komen binnen via Randstad. Odette van Gaalen van Randstad ziet dat vooral mensen uit de luchtvaartsector, evenementenbranche en horeca belangstelling hebben voor een baan in de zorg. "Daar zijn natuurlijk veel mensen ontslagen in de coronatijd. Je ziet dan dat mensen gaan nadenken over wat ze eigenlijk willen, en is dat het moment om een andere weg in te slaan."

"Als stewardess of horecamedewerker heb je het vaak al in je in om goed met mensen om te kunnen gaan en zorg te willen verlenen", legt Odette uit, "Ook zijn ze al gewend aan onregelmatige werktijden. Tot nu toe pakt het erg goed uit, nog helemaal niemand is voortijdig gestopt, dat is echt geweldig."

Niet tijdelijk

Het traject om zij-instromers warm te maken voor de zorg is weliswaar begonnen in de coronatijd, maar het gaat niet om tijdelijke banen, benadrukt Josien Schoterman van IJsselheem. "We hebben de komende jaren veel nieuwe mensen nodig in de zorg. We worden steeds ouder, ook mensen met ziekten of beperkingen leven steeds langer dus de complexiteit van de zorgvragen neemt ook toe."

De behoefte aan zorgmedewerkers blijft groeien (Foto: RTV Oost / Jolande Verheij)

"Werkdruk zorgt ook voor uitstroom," ziet Schoterman, "en met een gezond en gevarieerd personeelsbestand kan je dat voorkomen. Zij-instromers zijn daar heel belangrijk in, die brengen levenservaring mee. Ons cliëntenbestand wordt steeds gevarieerder, dus willen we ook een gevarieerd personeelsbestand met bijvoorbeeld ook meer mensen met andere culturele achtergronden."

Gemotiveerd

"Er zijn genoeg gemotiveerde mensen die graag in de zorg aan de de slag willen", ziet Schoterman. "Toch solliciteren deze mensen niet omdat ze geen papieren hebben, en dus niet direct inzetbaar zijn. Dit traject maakt het heel laagdrempelig."

"We hopen natuurlijk vooral dat die zij-instromers ook behouden blijven voor de zorg en verder gaan met een echte zorgopleiding. Het imago van de zorg is echt wel veranderd. Het is een fijne plek voor een werknemer waar je je leven lang kunt blijven groeien en ontwikkelen."

Happy

Ondertussen is zij-instromer Esther beneden gekomen met bewoonster Grietje Mijnheer. "Eet smakelijk straks, en een heel fijne dag nog Grietje, ik zie je morgen weer", zegt ze terwijl ze nog even de rollator van mevrouw aan de kant zet.

Esther is vast van plan in augustus te starten met de opleiding verzorgende IG. "Ik leef hier helemaal op, ik ben echt happy. het werk geeft me meer rust, maar ook meer energie. Mijn dochter zei pas ook nog, mam, je bent weer gezellig", zegt Esther lachend.