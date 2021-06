Stormjager Jolien: "Wat er nu aan zit te komen, heb ik nog niet meegemaakt"

In de huiskamer van Jolien de Graaf – Van Roon (35) in Almelo laadt een groepje stormjagers zich op voor wat komen gaat. "Ik vind dit heel spannend", vertelt Jolien. "Want de weersomstandigheden die zich boven delen van Nederland zullen voordoen, zijn volgens de modellen best uitzonderlijk." Het KNMI zegt dat er vandaag kans is op zware onweersbuien met hagelstenen tot wel 5 centimeter dik. En gisteren gaf het weerinstituut aan dat er zelfs een kleine kans is op een tornado.

De stormjagers wisten niet wat ze lazen. Zouden ze op tornadojacht kunnen in Nederland? In de woonkamer in Almelo bereidt een groepje stormjagers uit onder meer Raalte, Zwolle en Oldenzaal zich nu zo goed mogelijk voor om hier op stormen te jagen. Jolien: "Het is echt waanzinnig vet dat we dit gaan doen. Ik hoopte al op bijzondere onweersbuien in 2021. Dat het nu zover lijkt te komen, is onwerkelijk."

Supercells

Het KNMI waarschuwt voor zwaar weer. Tot gisteren was de verwachting dat de ontwikkeling van zogeheten supercells mogelijk zou kunnen zijn. Een supercell verschilt van andere onweersbuien doordat die een roterende opwaartse luchtstroom heeft. Hieruit kunnen, onder specifieke omstandigheden, tornado’s ontstaan.

Het is dus geen gegeven en de kans lijkt ook bijzonder klein dat we daar vandaag mee te maken krijgen. Volgens Jolien kan het ook gewoon betekenen dat de regen met bakken uit de hemel komt of dat er hagelstenen naar beneden komen zo groot als golfballen.

Stormjagen

Woensdagavond zijn de stormjagers voor het eerst bij elkaar gekomen. "Toen ontstond bij ons de hype. Wat we zagen is dat deze situatie voor Europa uniek is. We zien Amerikaanse waardes in de modellen", legt Jolien uit.

Ook stormjager Mikal de Langen (25) uit Oldenzaal is ook enthousiast over de modellen. "Die laten hele zware buien zien, vooral in Flevoland. Maar we moeten het nog zien." Volgens Mikal blijf het altijd gokken met het stormjagen. Overijssel kan de dans ontspringen op heftig noodweer, maar je weet het nooit. Wat Mikal wel weet: "Dit soort verwachtingen zie je niet vaak in Nederland."

Volgens Jolien is Mikal altijd de persoon die rustig blijft als er onweer wordt verwacht. "Maar zelfs hij is nu super enthousiast over de weersverwachting. Hij is onze graadmeter."

Happy Stormchaser Jolien, dat is mijn bijnaam Jolien de Graaf – Van Roon

Vandaag is dus de dag van het opsporen en vastleggen van grote onweersbuien. De eerste keer dat Jolien werd gegrepen door het stormchasen was op 9 juni 2014. Het was de dag dat Pinkpop werd overvallen door kort, maar hevig noodweer.

"Nu zijn de voorspellingen dat het boven Nederland echt intensief wordt. Deze ochtend kijken we waar we naartoe rijden", zegt Happy Stormchaser Jolien. "Dat is mijn bijnaam. Ik ben geen weerkundige, ik vind het gewoon superleuk om met anderen te chasen. Voor de details vertrouw ik op collega-stormjagers. Ik neem mezelf niet al te serieus."

Jolien heeft nog geen idee wat de dag van vandaag gaat brengen. Maar spannend wordt het zeker, denkt ze.

Scriptie

Ze hoopt dat ze naar supercells kan kijken in het open veld. "Want je moet er niet aan denken als bijvoorbeeld een woonwijk zwaar wordt getroffen." In de huiskamer neemt de spanning bij de stormjagers toe. Bij Jolien nog net iets meer, want ze moet ook haar scriptie op tijd inleveren voor haar studie. "Maar als het echt losgaat, dan moet de studie nog even wijken."