VIDEO | 'Tukkertje Lorenzo' mishandeld tijdens Oranjefeestje in Almelo: "Enschede is hier niet welkom"

De man die werd mishandeld is Lorenzo Lubbers. Hij is een zanger uit Enschede en bekend onder de naam 'Tukkertje Lorenzo'. Lubbers dook twee dagen geleden nog op in de YouTube-serie Roddelpraat van Jan Roos en Dennis Schouten. Hij was gisteren bij een collega-zanger in Almelo op bezoek om de wedstrijd Nederland-Oostenrijk te bekijken.

"Na de wedstrijd zijn we de stad ingegaan om te gaan toeteren", vertelt Lubbers die de sfeer in Almelo omschrijft als gezellig. De overwinning van Oranje werd in Overijssel op meer plaatsen uitbundig gevierd. De sfeer sloeg om toen één van de feestvierders Lubbers herkende als supporter van FC Twente. "Ik probeerde nog uit te leggen dat we niet met de eredivisie bezig waren, respect voor elkaar moesten hebben, maar toen haalde hij uit naar mij."

Enschede is hier niet welkom Maker filmpje mishandeling

Auto belaagd

Lubbers liet zichzelf daarna ook niet onbetuigd. "Ik heb hem geduwd uit zelfverdediging." Op beelden die van de mishandeling zijn gemaakt, is duidelijk te zien dat Lubbers meerdere klappen tegen zijn hoofd en lichaam krijgt en vervolgens even wankelt. Er komen wat omstanders tussenbeide. Daarna is te zien hoe Lubbers in een auto stapt, waarna de auto wordt belaagd met flessen en stenen.

"Enschede is hier niet welkom man", roept de man die het incident tijdens het filmen kleurrijk van commentaar voorziet. In de auto zat op het moment dat het geweld losbrak ook nog een kind. "Een jongen, het gaat naar omstandigheden goed met hem", zegt Lubbers. De auto kwam er een stuk minder goed vanaf. "Die is total loss", aldus Lubbers die niet de eigenaar is van de wagen. "Hij is van mijn stiefvader."

Aangifte

Zelf heeft de Enschedeër last van 'kneuzingen in zijn gezicht'. Hij heeft intussen contact gehad met de politie om aangifte te doen van mishandeling. "Alles staat op film", aldus Lubbers die de filmbeelden via via toegespeeld kreeg. Hij kan ze goed gebruiken als hij bij de politie zijn verhaal gaat doen.