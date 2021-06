Appjes in dialect breken dubieuze kozijnenhandelaren op: directeuren moeten half miljoen betalen

Hun in Twents geschreven appjes is de twee directeuren van een dubieuze kozijnenhandel lelijk opgebroken (Foto: RTV Oost)

Dat ze tijdens de rechtszaak met in Twents geschreven appjes elkaar de schuld in de schoenen probeerden te schuiven, brak twee kozijnenhandelaren uit Hengelo lelijk op. De rechtbank zag de appberichten juist als bewijs en veroordeelde de twee directeuren van de Hengelose kozijnenhandel ProTech. De twee moeten gezamenlijk circa een half miljoen euro betalen nu ze vandaag door de rechtbank aansprakelijk zijn gesteld voor het financieel tekort in het faillissement van hun bedrijf.

Het ging er op z'n zachtst gezegd nogal opmerkelijk aan toe bij ProTech aan de Werfstraat in Hengelo, dat in de zomer van 2019 op de fles ging. Particulieren, die bij ProTech kozijnen hadden gekocht, gingen voor circa 75.000 euro financieel het schip in.

'Spookbedrijf'

Uit onderzoek door curator Arco Blankestijn bleek dat de twee directeuren een 'spookbedrijf' hadden opgezet: Professional Technicians. Waarbij op naam van de ene bv de werkzaamheden werden uitgevoerd en de financiële opbrengsten op de rekening van de andere bv werden gestort.

Een constructie die de curator in de kwart eeuw dat hij in het vak zit nog niet eerder was tegengekomen. Om opening van zaken te krijgen rond het reilen en zeil van ProTech liet de curator destijds onder meer een van de directeuren in zogenoemde gijzeling nemen.

Voor rechter gesleept

Vervolgens stelde de curator de twee directeuren aansprakelijk voor de tekorten in het bankroet en sleepte het tweetal voor de rechter. In een civiele procedure eiste hij circa vijf ton terug. Daarbij gaat het om ongeveer 4,5 ton aan directe tekorten in het faillissement en zo'n 50.000 euro aan bijkomende kosten.

De rechter heeft vandaag in een openbaar vonnis bepaald dat de twee directeuren niet hebben voldaan aan de boekhoudplicht en zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan onbehoorlijk bestuur. De rechtbank oordeelt dat beide directeuren om die reden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor het financieel tekort.

Aanvankelijk trokken beide directeuren samen op in de strijd, maar toen bleek dat hen een tonnen hoge claim boven het hoofd hing, was het ieder voor zich. In een poging zichzelf vrij te pleiten, brachten de directeuren tijdens de rechtszaak meerdere appjes in. Waarbij ze met elkaar in het Twents dialect communiceerden.

Twentse appjes

Zo schreef de ene directeur op 24 januari 2019 om 23.21 uur: ‘Morgen goak eem een nieuwe bv oprichten waar we alle lopende orders op uit kunnen laten betalen. Moek oe dr dreks bie in zetten en goaj volnde week ergens eem met krabbel zetten of woj dat later doen?’

In het vonnis is de vertaling terug te lezen: 'Morgen ga ik een nieuwe bv oprichten waar we alle lopende orders op uit kunnen laten betalen. Moet ik jou er direct bij in zetten en ga je volgende week ergens even een krabbel zetten of wil je dat later doen? (…) We kunnen alles wel uit laten betalen nog op ProTech maar dan krijgen we last, denk ik.’

Op klompen aanvoelen

Twee minuten later antwoordt zijn vennoot: ‘Wie kunt alles wa uut loatn betalen nog op ProTech maar dan kriew last denk ik.’ Ofwel: hij voelt al op zijn klompen aan dat het niet klopt wat ze aan het doen zijn.

Het appverkeer heeft de rechtbank meegenomen in het vonnis en ziet het als bewijs dat de directeuren wisten dat ze bezig waren met een constructie die niet deugde.

Curator Arco Blankestijn wil niet reageren op het vonnis. Uit zijn faillissementsverslagen blijkt dat hij in een eerder stadium al beslag heeft laten leggen op diverse bezittingen van de directeuren, waaronder hun privéwoningen, een auto en bankrekeningen.

Viervoudige moord

Overigens speelde de beveiligingsapparatuur van ProTech destijds een belangrijke rol bij het oplossen van de viervoudige moord in Enschede. Videocamera's van het bedrijf legden namelijk vast hoe twee verdachten in die zaak een week voor de zogenoemde Kwartetmoord een autohandelaar hebben afgeperst. Via deze afpersing kwam het rechercheteam destijds vervolgens de verdachten van de viervoudige moord op het spoor.