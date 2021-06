PEC Zwolle heeft keepersbestand rond na verlengen Mike Hauptmeijer

Hautpmeijer speelde één officieel duel in het eerste van Zwolle. Hij maakte voornamelijk zijn minuten bij de beloften en werd een jaar verhuurd aan Achilles'29. "PEC Zwolle is van jongs af aan mijn club en dus voelt het goed en vertrouwd een nieuwe overeenkomst te tekenen", zegt de doelman. "Vorig seizoen verlengde ik mijn contract met een jaar omdat zowel de club als ik vonden dat ik nu echt een stap moest maken. Het is uiteindelijk gelukt om gedurende het seizoen van derde, tweede keeper te worden en daarom ben ik ook extra blij met deze verlenging. Mijn doel voor het komende jaar is mij weer in dezelfde lijn door te ontwikkelen, zodat ik er straks klaar voor ben om eerste keeper te worden."

Weten precies wat we hebben

Technisch manager Mike Willems is blij met het aanblijven van de clubman: "Met Mike weten we precies wat we in huis hebben. Een trainingsbeest die zich bewust is van zijn positie en keihard werkt om zichzelf door te ontwikkelen. Ook is het mooi dat met Mike wederom een jongen uit de eigen voetbalacademie en regio bij de club blijft. Door de komst van Kostas hebben we komend seizoen een ervaren doelman en met Mike en Jasper twee gretige, jonge keepers. In mijn optiek is dat een ideale mix, drie keepers die met elkaar de strijd aan gaan en zodoende het uiterste uit zichzelf halen. Gezien de drive van al deze sluitposten heb ik daar alle vertrouwen in."