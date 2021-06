Julio Pleguezuelo blijft in Enschede voetballen: "Voel me thuis bij FC Twente"

Pleguezuelo gaat dan beginnen aan zijn derde seizoen in Enschede. In de voorgaande twee seizoenen kwam hij tot 19 duels. Twee jaar geleden werd het seizoen natuurlijk afgekapt vanwege corona en afgelopen seizoen raakte hij zwaar geblesseerd aan zijn knie. "Ik voel me thuis bij FC Twente en ik ben blij met het vertrouwen dat de club in mij heeft", zegt Pleguezuelo. "Ik werk hard om na mijn knieblessure terug te komen en kijk er naar uit om weer met de ploeg op het veld te staan."

Wilden hem graag behouden

Jan Streuer over het aanblijven van de verdediger: "De blessure die Julio begin dit jaar opliep was een flinke teleurstelling voor hem en het team. Julio is op de weg terug en we wilden hem graag voor FC Twente behouden. Hij is een speler met een goede mentaliteit en zeer betrokken bij de club. We hebben er vertrouwen in dat hij na zijn blessure sterk terugkeert om van waarde te zijn voor de ploeg."