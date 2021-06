Zoon van 'Baron' Enschedese onderwereld aangehouden

Mogelijk was de zoon ook betrokken bij de mega-drugsvangst deze week in Enschede (Foto: politie)

Voor een poging tot doodslag heeft de politie deze week Johan H. aangehouden, zoon van onderwereldbaron Peter H. De zoon zou afgelopen maart in Enschede iemand bijna het licht uit de ogen hebben geslagen. Mogelijk is hij ook betrokken bij de grote drugsvangst deze week aan de Edisonstraat in dezelfde stad, blijkt bij navraag in 'het milieu'.

De onderzoeksrechter heeft besloten dat Johan H. (33 jaar) de komende twee weken vast blijft voor verhoor. Volgens zijn advocaat zit Johan in alle beperkingen, waardoor ook de raadsman niets kan en mag melden.

Drugslink

Woensdagavond 10 maart trof de politie een zwaargewonde man aan in de Oldenzaalsestraat. Hij kwam strompelend vanuit de Kortelandstraat. Het slachtoffer wist zich niets meer te herinneren, maar moest wel worden opgenomen in het ziekenhuis. Waarom de man zo zwaar is toegetakeld is nog niet duidelijk.

Deze week meldde de politie dat ze op honderden kilo's drugs waren gestuit in een ander politieonderzoek naar een 'ernstig geweldsincident'. Volgens bronnen in het milieu wordt daarbij gedoeld op bovenstaande mishandeling. In een garagebox aan de Edisonstraat werden grote hoeveelheden drugs en enkele vuurwapens gevonden.

De Baron

Johan is zoon van Peter H., die in Enschede bekendstaat als 'De Baron'. Vaak was hij in de stad te zien, rijdend in extreem luxe wagens. De Baron zat in de drugshandel, daar is hij voor veroordeeld. Verder wordt zijn naam vaak genoemd als opdrachtgever voor een moordaanslag op de Ruischenborgstraat in Enschede. Daar werd begin 2017 een man beschoten met meerdere kogels. Mogelijk was eigenlijk iemand anders het doelwit.

Een ander familielid van Johan werd vorig jaar nog opgepakt met zo'n 100 kilo wiet in een bestelbus. Hij zat maar een dag vast. Er was toen nog veel onzekerheid over de gevaren van het coronavirus, waardoor hij op vrije voeten kwam. Hij wordt nog wel voor de rechter gebracht.

CBD

Welke soort drugs er deze week in grote hoeveelheden werd gevonden in Enschede is nog niet duidelijk. De politie kan er geen antwoord op geven. Volgens bronnen in de onderwereld, gaat het mogelijk om CBD-poeder. Dat wordt gewonnen uit hennepplanten, maar bevat geen THC waar je stoned van wordt. Het wordt vaak gebruikt in medicinale wietproducten.