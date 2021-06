Versoepelingen zoals verwacht vervroegd: discotheken en nachtclubs mogen open

De mondkapjesplicht vervalt grotendeels vanaf volgende week zaterdag. Ook voor contactberoepen vervalt de mondkapjesplicht, omdat daar registratie en een checkgesprek verplicht blijft. De draagplicht geldt alleen nog op plekken waar het houden van anderhalve meter afstand niet mogelijk is, zoals het middelbare onderwijs, vliegvelden, stations, en in treinen en vliegtuigen.

Geen maximum thuisbezoeken en groepen buiten

Mensen mogen vanaf volgende week zaterdag weer onbeperkt mensen thuis ontvangen. Ook buiten mag iedereen weer in groepen bij elkaar komen zonder beperking in aantal. Op dit moment geldt nog een maximaal toegestaan aantal van vier thuisbezoekers en vier mensen in groepen buiten.

Winkels, slijterijen en horeca mogen over ruim een week ook weer na 22.00 uur alcohol verkopen. Eerder stond in het openingsplan dat de eindtijd voor de horeca zou verschuiven naar 00.00 uur, maar het kabinet laat een eindtijd nu volledig los.

Voetbal kijken in de kroeg

Vanaf volgende week zaterdag, de dag dat de achtste finales van het Europees Kampioenschap van start gaan, mogen supporters deze wedstrijden weer kijken in cafés en op terrassen. Eerst waren schermen nog niet toegestaan, omdat het kabinet bang was dat te veel mensen dan bij elkaar zouden komen. Nu vrijwel alle coronaregels worden losgelaten, mogen ook schermen dus weer. Nederland zelf speelt op zondag 27 juni tegen een nog te bepalen tegenstander in Boedapest.

Verder mogen nachtclubs hun deuren dus weer openen, zolang ze op een negatieve coronatest, een vaccinatiebewijs of een herstelbewijs (een herstelbewijs laat zien dat je eerder corona hebt gehad) controleren. Ook voor nachtclubs gaan de reguliere openingstijden gelden, zoals voor de coronacrisis.

Dierentuinen en pretparken

Vanaf 26 juni mogen er twee keer zoveel mensen in dierentuinen, pretparken en op kermissen zijn dan eerder was gepland. Het kabinet besloot vrijdag in deze zogeheten doorstroomlocaties één bezoeker per vijf vierkante meter toe te staan in plaats van één per tien vierkante meter. Ook hier moeten mensen nog altijd anderhalve meter afstand van elkaar houden. Dat betekent dat deze instellingen en evenementen veel meer mensen kunnen ontvangen.

Weer naar kantoor

Werknemers mogen vanaf 26 juni weer voor de helft van hun werktijd naar kantoor. Het advies om zoveel mogelijk thuis te werken vervalt. Op de werkplek moeten mensen wel anderhalve meter afstand houden. Dat geldt ook in liften en kantines. Zolang deze regel geldt, is het nog niet mogelijk om weer volledig terug te gaan naar kantoor.