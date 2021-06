Ex-kankerpatiënt Fons helpt lotgenoten met eigen aanpak

Nadat er er een tumor in zijn hoofd was ontdekt, gaven de artsen hem nog maximaal vijftien maanden. Maar negen jaar later voelt Fons de Visser uit Hengelo zich vitaler dan ooit. Samen met echtgenote Miriam heeft hij een stichting opgericht, waarmee hij lotgenoten helpt. "Het gaat erom de regie te pakken over je ziekte."

Hij wil vooral één ding benadrukken. En dat is dat hij de reguliere geneeswijze niet afwijst. "Sterker, zonder de reguliere geneeswijze was ik er allang niet meer geweest. Nadat destijds de diagnose werd gesteld, heb ik bestralingen en chemokuren ondergaan. De reguliere weg blijft dan ook de basis. Mensen moeten echt die weg blijven bewandelen."

Gemonitord

Zelf wordt hij voortdurend gemonitord. Iedere vier, vijf maanden zijn er onderzoeken. "Afgelopen maandag heb ik in Utrecht nog een MRI-scan gehad. Gelukkig was alles goed."

De Visser richtte samen met echtgenote Miriam de stichting Zindividu op. En daarmee helpen de twee patiënten die in hetzelfde schuitje zitten. "Omdat het in het ziekenhuis na de reguliere behandelingen simpelweg alles ophoudt. In dat gat zijn wij met onze stichting gesprongen."

Geestkracht

Normaal gesproken houdt Zindividu bijeenkomsten, maar door corona moet dat nu online. "Afgelopen weekeinde hebben we dat via Zoom gedaan. Waarbij we onder meer aandacht hebben besteed aan ademhalingstechnieken, yoga en meditatie."

Een aanpak waar De Visser zelf baat bij heeft. "In het ziekenhuis richten de artsen zich vooral op de lichamelijke symptoombestrijding. Maar juist geestkracht is ook belangrijk. De geest zit immers in datzelfde lichaam."

Versoepelingen

De Visser hoopt dat de coronaversoepelingen hem en zijn stichting straks meer mogelijkheden bieden. "Online sessies organiseren gaat goed. We krijgen er positieve reacties op. Maar kankerpatiënten zoeken toch vaak persoonlijk contact. Elkaar zien, elkaar kunnen aanraken. Daaruit ontstaan toch de mooiste gesprekken."

Waarbij de lotgenoten ervaringen kunnen uitwisselen en elkaar morele steun kunnen bieden. "Als je de diagnose kanker krijgt is dat uiteraard erg heftig. Maar waar het vervolgens om gaat, is dat de mensen moeten leren zelf de regie te krijgen over hun ziekte. En vooral naar de toekomst moeten blijven kijken."