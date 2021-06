'Angstaanjagende mannen' in bres voor kinderen uit arme gezinnen: 'We zijn stoer met hart van goud'

Het ziet er op het eerste gezicht tegenstrijdig uit: een angstaanjagend logo van een doodshoofd met een baard, terwijl de club zich juist inzet voor een goed doel. "We zijn grote stoere mannen, maar hebben een hart van goud", aldus Adriaan Oostlander van de Dutch Beardo's in Hengelo. De club is een inzamelingsactie bedoeld voor kinderen uit armlastige gezinnen.

Ze lijken weggelopen uit een door de rechter verboden verklaarde motorclub. Maar ze zijn van het type 'ruwe bolster, blanke pit': de mannen van de Dutch Beardo's.

Hele land actief

Deze organisatie - met niet alleen leden in Hengelo, maar door het hele land - is een actie begonnen waarbij speelgoed wordt ingezameld. "Knuffels, fietsen, glijbanen, spelletjes, je kunt het zo gek eigenlijk niet bedenken", aldus Arjan Oostlander, president van de Dutch Beardo's.

Spullen die straks worden verdeeld onder kinderen. "Omdat Nederland veel arme gezinnen telt, met kleine kinderen ook, waar eigenlijk veel te weinig aandacht voor is."

Stoere kerels

Toch opvallend: het in het oog springende logo van de Dutch Beardo's. "Het mag inderdaad misschien wat vreemd overkomen", erkent Oostlander. "We mogen dan grote stoere mannen zijn, maar we hebben een hart van goud. En kinderen zijn ons heilig. Vandaar deze actie. Of vrouwen dat mooi vinden, van die stoere kerels met een klein hartje? Haha, nou, mijn vrouw vindt mij al heel lang erg leuk."

De actie is intussen in volle gang. Die duurt nog tot en met met augustus. Clubgenoot Daniël: "Daarna gaan we de spullen hier inzamelen en alles coronaproof desinfecteren. Een groot deel brengen we naar de Speelgoedbank Twente. Daar kunnen gezinnen zich dan melden. De rest wordt gedoneerd aan de stichting Geronimo in Rotterdam."

Nog even de tijd

Als de voortekenen niet bedriegen, worden straks heel wat kinderen blij gemaakt. "De actie loopt lekker. Volgende week komen de leden van onze Belgische chapter hier naartoe en horen we wat er daar is ingezameld. Maar we hebben dus nog tot en met augustus de tijd. Er kan nog veel meer bij."