Met eerste Ronald McDonald Huiskamer heeft MST in Enschede een landelijke primeur

De huiskamer is voor ouders die veel in het ziekenhuis zijn vanwege een ziek of zorgintensief kind (Foto: GettyImages)

In Nederland zijn er al dertien Ronald McDonald Huizen te vinden, maar in het MST in Enschede komt de eerste huiskamer van Nederland. Een landelijke primeur dus, en die moet ervoor zorgen dat de regio Twente niet langer een blinde vlek bij de stichting is.

De huizen staan normaal gesproken in de directe omgeving van academische ziekenhuizen. Omdat ouders vaak een stuk moeten reizen voor de specialistische behandeling van hun zieke kinderen. Toch bleef het voor de organisatie een langgekoesterde wens om in de regio Twente iets van het concept te kunnen toepassen. Een huiskamer binnen het Vrouw Kind Centrum bij het MST is de oplossing.

"Hoe fijn is het dan dat ook daar een huiselijke plek is waar je even tot rust kunt komen, een kopje koffie kunt drinken of ongestoord een paar uurtjes aan het werk kan", vertelt Lianne Booijink, manager van het Ronald McDonald Huis in Zwolle. "Met de komst van de Ronald McDonald Huiskamer in Enschede voldoen wij aan deze behoefte. Het past bovendien perfect in de gezondheidsvisie van de toekomst: de gezinsgerichte zorg."

Ontspannen

In de ruimte is een woonkeuken waar ouders zelf hun maaltijden kunnen klaarmaken, daarnaast is er voor de kinderen ruimte om te spelen. Op het verlanglijstje van de stichting staan twee slaapkamers, zodat families er ook kunnen overnachten.

Het is de bedoeling dat kinderen even kunnen ontspannen en de ziekenhuissfeer en het constante denken aan ziek zijn kunnen loslaten in de huiskamer. Dat geldt eveneens voor ouders of broers en zussen.

Sinds maart is de huiskamer als proef geopend en hebben 900 unieke bezoekers gebruikt gemaakt van de faciliteiten.

Officiële opening

Aanvankelijk zou de huiskamer in mei 2020 worden geopend, maar de wereldwijde corona-uitbraak dwarsboomde dat. Uiteindelijk zijn er in december alsnog 70 vrijwilligers opgeleid. De huiskamer zal op 3 juli officieel en uitgebreid worden geopend. Er is voor die dag een online programma van ongeveer een uur opgezet.