Heracles heeft met Ruben Roosken derde aanwinst binnen

Heracles Almelo heeft zich voor de derde keer versterkt voor komend seizoen. Het nam verdediger Ruben Roosken over van TOP Oss en hij tekende voor drie jaar, met een optie voor nog een jaar, in Almelo.

Roosken is trots op de stap: "Het is mooi dat ik mezelf Heraclied mag noemen. De stap naar deze club komt na een jaar hard werken bij TOP Oss. Dat is beloond, nu wil ik hier verdere stappen maken."

Doorgroeien

Technisch directeur Tim Gilissen: "We waren op zoek naar een jonge linksback die bij ons kan doorgroeien. Die hebben we in Ruben gevonden. Hij is een type speler dat past bij het spel dat we willen spelen met aanvallende backs."

Derde nieuweling

Roosken ging in 2020 van FC Emmen naar TOP Oss en na een jaar maakt hij dus een stap hogerop. Hij is na Bilal Basacikoglu en Nikolai Laursen de derde aanwinst.