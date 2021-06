KNVB blij met versoepelingen: "Stralend perspectief op een normaal en volwaardig seizoen"

De voetbalbond moest afgelopen seizoen schrappen, nadat het vorige ook al vroegtijdig beëindigd was. Komend seizoen ziet er eindelijk hoopvol uit. "Verenigingsleven, vriendenteams, voetbalhumor en vooral spannende wedstrijden op de eigen velden; wat hebben we het allemaal gemist!", begint directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee in een tweet.

Stralend perspectief

"Dankzij de versoepelingen van vanavond hebben we nu een stralend perspectief op een normaal en volwaardig seizoen, inclusief toeschouwers langs de lijn. De competities op het veld en in de zaal starten weer in augustus en september. Maar geniet eerst nog waar mogelijk van het zomervoetbal. We hebben in elk geval allemaal weer iets om naar uit te kijken!"