Eigenaar discotheek Lucky in Rijssen blij met stip aan de horizon: "Lang om moeten vragen"

Cafés, kroegen en discotheken mogen hun deuren weer openen. Een opluchting voor horecaondernemers, maar er zitten nog wel wat haken en ogen aan. Aangezien anderhalve meter afstand houden op de dansvloer onmogelijk is, moet er van tevoren getest worden en hebben bezoekers een coronatoegangsbewijs nodig. "We moeten alles weer zo snel mogelijk op de rit krijgen", aldus Rene Tijhuis, eigenaar van discotheek Lucky in Rijssen.

Maar voorop gesteld is Tijhuis blij met de aangekondigde versoepelingen. "De vlag kan uit. Dit is natuurlijk geweldig nieuws." Maar er zijn tegelijkertijd ook zorgen. Want de discotheek heeft bijna anderhalf jaar dicht gezeten en Tijhuis moet met z'n team dus weer vanaf nul beginnen. "Het is net een auto die een paar jaar stilstaat. Je hebt dan toch weer kleinigheidjes die je moet repareren."

Negatief testbewijs

De discotheekeigenaar verwacht dat de komende periode hectisch wordt. Want al vanaf volgend weekend kunnen Nederlanders het nachtleven weer herontdekken. Ze hebben dan een negatief testbewijs nodig. "Ik verwacht er net iets meer van als iedereen straks gevaccineerd is. Dat we weer vrij kunnen bewegen. Dat feestgangers niet eerst naar Almelo of Zwolle moeten om zich te laten testen."

Naast dat hij de opening en alle bijkomende zaken binnen een week rond moet zien te krijgen, organiseert Tijhuis ook nog twee festivals: Boulevard Outdoor in Wierden en Freshtival in Enschede. En met zo'n volle agenda moet er weer nieuw personeel opgetrommeld worden. Want door corona zijn veel mensen uit de horeca ander werk gaan zoeken.

"We hebben nog mensen, maar het is wel een stuk minder geworden. Dus we zijn hard bezig om dat weer op peil te krijgen en dat zal geleidelijk gaan. We hebben de hele zomer nog wel nodig om in september of oktober weer helemaal gereed te staan."

Glas halfvol

Maar het glas is halfvol en wordt volgens Tijhuis steeds een beetje voller. "De afgelopen tijd werd dat glas natuurlijk steeds leger. Op een gegeven moment dacht je dat de bodem in zicht was. Maar we zijn hartstikke blij dat het weer de goede kant op gaat."