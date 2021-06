Vaderdag na een hersenbloeding: Emotionele Marco gaat met zoontje Jesse naar De Adelaarshorst

Bij RTV Oost kwamen in de voorbije weken zo'n honderd wensen voor Vaderdag binnen. Uit alle hoeken en gaten van de provincie Overijssel, sommige uit andere delen van Nederland en twee wensen kwamen zelfs van heel ver: Australia en Canada.

Slecht zicht linkeroog

Een van die wensen kwam dus uit Wierden. Voor Vaderdag nam RTV Oost Marco te Wierik, een geboren Sallander uit Nieuw-Heeten, en zoontje Jesse mee naar 'magische grond'; stadion De Adelaarshorst van Go Ahead Eagles. "Door de hersenbloeding kan ik slecht tegen te veel prikkels", zegt hij. "Autorijden kan ik niet meer doordat ik slecht zicht heb in mijn linkeroog en mijn linker lichaamshelft beperkingen heeft. Daardoor is het ook lastig om naar 'Kowet' te gaan. Echt fantastisch dat het nu kan."

Jesse en zijn vader worden bij GA Eagles op koninklijke wijze ontvangen door omroeper en gastheer Rob de Jong. Ze krijgen een sjaaltje en een rondleiding. Jesse mag op een grasmaaier meerijden op het hoofdveld en roept vanuit de omroepkamer 'hup Kowet' door de microfoon. "Dit vader en zoon-gevoel bij Go Ahead Eagles koesteren we", zegt Rob de Jong. "Daarom nodigen we ze ook graag uit voor een thuiswedstrijd in de eredivisie."

Pyjama Heracles

Vader Marco te Wierik kan zijn gevoelens nauwelijks onder woorden brengen. Zo vaak had hij gedacht aan een echte kennismaking van zijn zoontje met de club van zijn leven. Nu wordt het werkelijkheid. "Van zijn oma kreeg hij al een pyjama van Heracles. Maar wij zijn echte Kowet-mensen. Dat gaat ook met Jesse helemaal goed komen."

Bekijk hier hoe Marco en zoontje Jesse de dag beleefd hebben:

Vandaag besteedt RTV Oost op alle platformen aandacht aan Vaderdag. In het radioprogramma ZieZoZondag worden drie vaders naar aanleiding van binnengekomen wensen in het zonnetje gezet. Uit de vele reacties blijkt dat Vaderdag leeft in Overijssel. De verzoeken kwamen onder meer uit dankbaarheid voor wat al die vaders voor hun kinderen betekenen.

"Hij staat altijd voor ons klaar", zegt Floor Lensink bijvoorbeeld over haar vader Arno Reimert uit Gorssel. Zij gunt hem een ritje in een vrachtwagen, wat door zijn visuele beperking normaal lastig is. En geboren Hengeloër Henk Radelaar uit Melbourne in Australië wenst voor zijn vader van 90 jaar een heerlijke Twentse lunch. Inclusief krentenwegge. "Hij woont in Arnhem, maar houdt heel erg van Twente", besluit hij.