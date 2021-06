Stormschade in Kampen: 'Opruimen gaat mogelijk wel twee weken duren'

Het KNMI had al gewaarschuwd voor noodweer met code oranje, die voor de hele provincie - en omliggende provincies - was afgegeven. Maar Overijssel ontsprong de dans, al ging het in Kampen en Raalte even flink tekeer.

Een windhoos trok in Kampen via Noordeinde en de Zwartendijk door een aantal wijken richting de IJssel en het Kampereiland, een spoor van vernielingen achterlatend. Tientallen bomen werden geveld. De brandweer en gemeente hebben tot laat in de nacht gewerkt om in elk geval de wegen weer begaanbaar te maken.

Alert

Maandag wordt begonnen met opruimwerkzaamheden, die naar verwachting twee weken gaan duren. Gevaarlijke plekken zijn al geïnspecteerd en veilig gemaakt. Bewoners van de getroffen wijken (Cellesbroek-Middenwetering, de Hanzewijk en Brunnepe) moeten alert blijven op loszittende takken die door het dichtere bladerdak niet altijd goed zichtbaar zijn.

Gevaarlijke situaties kunnen gemeld worden bij de gemeente via 06-13084503. Bij direct gevaar moeten brandweer of politie worden gebeld.