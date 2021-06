Primeur op Twentse mountainbikeroutes: kleurcodes moeten ongelukken voorkomen

Een wintersportgevoel, dat krijg je als je langs de mountainbikeroute kijkt: net als op de skipistes in de Alpen worden de verschillende levels aangegeven met de kleuren groen, blauw, rood en zwart. Het systeem is bedacht door de wielersportbond NTFU. De MTB-routes in Twente hebben de primeur. "Deze bordjes moeten ervoor gaan zorgen dat er minder ongelukken gebeuren", legt Eric Kuijt van wielersportbond NTFU uit. "Nu weten ze van tevoren wat ze kunnen verwachten."

Ongelukken

De kleurencode is niet de enige pilot die het Hulsbeek heeft mogen testen. Langs dezelfde route hangt sinds een paar maanden een 112-codering aan de paaltjes. Die specifieke code kunnen mountainbikers doorgeven als er iets gebeurt. En dat is op deze route een groot succes gebleken: het systeem wordt landelijk uitgerold.

"De combinatie van corona, waarbij veel beginnend mountainbikers de routes hebben ontdekt en soms ook wel de overschatting van mensen maakt dat er regelmatig wat mis gaat op deze route", legt Han van den Heuvel, directeur van Routenetwerken Twente uit. Hij is blij dat het Hulsbeek de primeur heeft. "We hebben in Twente bijna duizend kilometers aan paden en routes liggen en deze is gewoon erg lastig."

Een deel van de route is een tijdje afgesloten, omdat er teveel ongelukken gebeurde. “De mountainbikeroutes zijn steeds drukker geworden en dan krijg je helaas te maken met meer ongelukken.” Ondanks de waarschuwingsbordjes die in grote getale aanwezig zijn was het voor mountainbikers onduidelijk hoe gevaarlijk het daadwerkelijk kon zijn. “De classificatie van de routes moet de bewustwording toenemen.”

Landelijk vervolg

De codes worden niet alleen gekoppeld aan de brandweer, ambulance en politie. Ook wordt er gewerkt aan een landelijke routedatabank. "De codes zorgen er ook voor dat wij heel specifiek weten welke stukken routes wellicht aanpassingen kunnen gebruiken", legt Kuijt uit. "Verder willen we de aanrijdroutes ook duidelijker in kaart brengen, zodat hulpdiensten niet alleen weten waar ze moeten zijn, maar ook hoe ze er moeten komen."

Een paar maanden heeft het Hulsbeek de bordjes mogen testen, een samenwerking waar meldkamer Oost bij betrokken was. “Er is veel gebruik gemaakt van de codes”, legt van den Heuvel uit. “Mountainbikers belden regelmatig de meldkamer, zonder dat ze uit konden leggen waar ze precies waren. Dat is nu verleden tijd.”

Veiliger

De twee systemen bij elkaar moeten de route veilig maken voor alle mountainbikers. “Een kind kan deze route fietsen, als je op het gewone pad blijft”, legt van den Heuvel uit. “Maar voor de rest van de route moet je echt een getrainde mountainbiker zijn.”