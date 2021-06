Binnenstad Kampen deze zomer in teken van 'Nouveau Deco'

Kampen is één van de rijkste art nouveau steden van Noord-Nederland. Het is een stijl die ook wel als jugendstil of ‘nieuwe kunst’ bekendstaat. De stroming veroverde tussen 1890 en 1914 Europa. Kenmerken zijn asymmetrie, gebogen lijnen en decoratie die is afgeleid van dieren, bloemen en planten. Daar is nog veel van terug te vinden in de gemeente, zoals op de gevels van verschillende Kamper panden.

Ik ga in tegen alles wat ik eerder heb gezien of gedaan. Doel is mezelf verrassen en daarmee hopelijk de kijker. Christie van der Haak, beeldend kunstenaar en vormgeefster

Het Stedelijk Museum vroeg beeldend kunstenaar Christie van der Haak (71) ongeveer een jaar geleden om via haar werk een link met deze geschiedenis te leggen. Zij maakte haar eigen versie en noemde het ‘Nouveau Deco’. Van der Haak: ‘‘Mijn werk wordt vergeleken met de art deco, art nouveau of Amsterdamse School. Maar ik wil niets nadoen. Ik ga in tegen alles wat ik eerder heb gezien of gedaan. Doel is mezelf verrassen en daarmee hopelijk de kijker.’’

Kunstenares Christie van der Haak transformeerde de zalen van het Stedelijk Museum met haar kleurrijke patronen (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)



Alice in Wonderland

‘Every pattern has a meaning’, oftewel elk patroon heeft een betekenis. Zo luidt de ondertitel van de expositie. Wanneer je binnenstapt in één van de zalen, dompel je jezelf onder in een totaal andere wereld. Geen enkele wand is wit, op het plafond dat in de oude stijl bleef na. Zelfs de vloer is versierd met opvallende prints en kleuren.

Normaal gesproken hangen hier schilderijen met moderne kunst. Nu zijn de zalen kunstwerken op zich. Yvonne Oordijk, curator hedendaagse kunst

‘‘Je krijgt het gevoel dat je Alice in Wonderland bent’’, glimlacht Yvonne Oordijk. De curator hedendaagse kunst is ontzettend trots op het eindresultaat. ‘‘We zijn hier lang mee bezig geweest. Het is voor ons echt he-le-maal wat anders. Normaal gesproken hangen hier bijvoorbeeld schilderijen met moderne kunst. Nu zijn de zalen kunstwerken op zich.’’

Curator Yvonne Oordijk is trots op het eindresultaat. Ook op de buitengevel van het Stedelijk museum zijn de opvallende patronen te bewonderen. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

In de Synagoge ernaast is een installatie te zien van een groot gedeelte van het Haagse atelier van Van der Haak. ''Dat hebben we verhuisd naar Kampen.''

Behang

Het was een grote wens van de kunstenares om iets te mogen maken voor ‘haar Kampen’. Ze heeft altijd een goede band gehad met de stad, omdat ze er in de jaren ’90 lesgaf aan de toenmalige kunstacademie. Een tijd waarin ze zichzelf en studenten die zich met patronen bezighielden, moest verdedigen. Van der Haak: ‘‘Het werd gezien als dom en oppervlakkig. Geen kunst, niet interessant. Terwijl je er juist de diepte mee in kan gaan. Ze zijn zo complex, het is oneindig.’’

Patronen werden in de kunstwereld gezien als dom en oppervlakkig. Christie van der Haak, beeldend kunstenaar en vormgeefster

Rond 2003 stapte Christie geleidelijk vanuit schilderen over op het ontwerpen van textielpatronen. Eerst neemt ze fragmenten uit haar schilderijen. Die worden gespiegeld, zodat een symmetrisch motief ontstaat. Dat past ze later toe in wandkleden, tapijten, meubelstof en wandbekleding. Jolanda Slurink van de marketing en communicatie vertelt dat er grootse plannen zijn met de tentoonstelling. ‘‘Een primeur is dat de wanden als behang kunnen worden besteld.’’



Heden en verleden

De patronen hebben een verband met de art nouveau, legt curator Oordijk uit. ‘‘Het is een hedendaags beeld van art nouveau. Iedereen loopt met een stippeltjesblouse en een ruitjesbroek. Dat is nu in de mode, maar het is helemaal niet nieuw. Christie is een kunstenares die dit al heel lang doet. We verbinden het heden aan het verleden.''

In de expositie worden linken gelegd naar Kampen. Zo is de Kamper Steur verwerkt op een stuk wand. Niet alleen aan de binnenkant mocht Van der Haak haar gang gaan. Oordijk: ‘‘Dit is het eerste gebouw in Nederland dat ze bekleedt. Het gaat om een sticker, dus het is tijdelijk. We nodigen uit om te komen kijken. Bovendien brengen we zo de kunst naar buiten, naar de binnenstad.’’

Het Stadsarchief van Kampen heeft een buitententoonstelling geplaatst over lokale en regionale uitingen van art nouveau in de stad. (Foto: RTV Oost/ Janine Renes)

Verschillende ondernemers, inwoners en musea haken aan. Er zijn wandelroutes te volgen langs sierlijke monumenten in art nouveau stijl en in ieder geval het Stadsarchief Kampen, het Ikonenmuseum en het SNS Historisch Centrum/ Walkate archief doen mee. Daarnaast komen er educatieve programma’s met workshoppen en kunstlessen.

De tentoonstelling 'Nouveau Deco' loopt van 19-06-2021 tot 09-01-2022.