Man uit Kamperveen heeft geluk: door valwind landt bijna een caravan op hem

De beelden komen van de bewakingscamera van kalverhouder Arjan Koers, hij is ook de eigenaar van de caravan, en hij is er vrij rustig onder. "Met deze caravan kunnen we niet meer op vakantie, die is total-loss."

Koers heeft nog veel meer schade: "Ik sta hier voor een luchtwasser, we gaan een nieuwe stal bouwen en om dat te mogen volgens de milieueisen heb je zo'n luchtwasser nodig. Het ding weegt vijfenhalve ton en is toch door de wind dertig meter verplaatst én ook een slag gedraaid."

Ik was wel angstig ja. Arjan Koers

In de gemeente Kampen zijn tientallen bomen omgewaaid en dakpannen van de huizen gewaaid, en in buurgemeente Oldebroek zijn elektriciteitsmasten ingestort. Koers geeft toe dat hij best bang is geweest. "Het gebeurt allemaal binnen een minuut en dan is het ineens windstil, ik was wel angstig ja."