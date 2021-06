Door een blikseminslag in de zendmast van RTV Oost in Zwolle is Radio Oost tijdelijk niet te ontvangen in een deel van Overijssel.

Het gaat om de frequentie 99,4 MHz in Noordwest Overijssel. Radio Oost is nog wel te beluisteren via 97,9 MHz in Deventer, 95,6 in Salland en 89,4 in Twente. En ook via de kabel en via DAB. Er wordt gewerkt om de storing op te lossen.