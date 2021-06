Teleurstelling in Enschede over mislopen Roze Zaterdag, maar genoeg plannen voor de toekomst

Teleurgesteld maar strijdbaar. In een notendop de gemoedstoestand in Enschede, na het mislopen van de organisatie van Roze Zaterdag 2023. Gisteren werd bekend dat Goes, in Zeeland, het meerdaagse evenement volgend jaar mag organiseren. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat er helemaal niets gedaan gaat worden voor de LHBTIQ+-gemeenschap, zegt wethouder Arjan Kampman.

"Het is een stevige teleurstelling, het kwam wel even binnen", zegt Kampman over het mislopen van de Roze Zaterdag. Kampman is nauw betrokken geweest bij de poging het evenement naar Enschede te halen, samen met onder meer initiatiefnemer Sander Aalbertsen. De stad heeft het evenement al twee keer eerder georganiseerd, in 1987 en 2004.

"Als je met zo'n grote groep zo enthousiast en zo lang bezig bent geweest, dan hoop je dat je het hier krijgt", gaat Kampman verder. "Het past bij alles wat we willen: zichtbaar zijn in deze stad, de inclusieve stad waarin iedereen kan en mag zijn wie die wil zijn. Daar had dit evenement enorm aan kunnen bijdragen."

Roze Zaterdag komt dan niet naar Enschede, maar al het werk dat door iedereen is verzet is niet voor niets geweest. "Het is een impuls geweest om een heleboel mensen bij elkaar te brengen. Dat gaan we de komende jaren uitbouwen, ook in Twents verband. Dat we de handen steeds ineenslaan in ons pride-netwerk."

Plannen

Concreet is er nog niet echt iets gepland, maar er wordt zeker nagedacht over andere evenementen. "We hebben Bölke Open Air, we gaan er toch voor om dat evenement voor de stad te behouden, ondanks het sluiten van 't Bölke. We moeten eens goed kijken, we hebben nog wel het plan rondom de Eclips (kunstwerk bedoeld voor de LHBTIQ+-gemeenschap, red.) Daarmee moeten we in 2023 een mooi landmark voor de inclusieve stad hebben."

Kampman noemt ook de Regenboogdagen die later dit jaar georganiseerd worden. Op de vraag of er budget is om dan elementen die voor Roze Zaterdag gepland waren in te zetten, antwoord Kampman: "Ja, daar maken we ons hard voor." En in het kader van voorlichting op scholen zijn er ook plannen. "Er zijn plannen om in 2023 tijdens de Kinderboekenweek het geschenkenboekje over dit thema te laten gaan."

Meer reacties op het mislopen van Roze Zaterdag in het radioprogramma De Roze Golf, zondagavond om 22.00 uur op Radio Oost, daarna als podcast terug te luisteren.