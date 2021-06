Kees van Wonderen na eerste training Go Ahead: "Piet Velthuizen oogt fit en ziet er afgetraind uit"

Van de vijf nieuwelingen was alleen Isac Lidberg nog afwezig bij Go Ahead Eagles. Hij is momenteel nog actief met zijn huidige club Gefle IF en komt pas medio juli naar Deventer. Ragnar Oratmangoen, Philippe Rommens, Joris Kramer en Mats Deijl waren er wel bij in Terwolde. Daarnaast stonden ook proefspelers Piet Velthuizen, Osvaldo Iorio Forestero en Giovarny Sluiter op het veld. De geblesseerden Luuk Brouwers, Frank Ross, Sam Crowther en Boys Lucassen werken een eigen programma af. Giannis Botos kwam nog in actie met Griekenland Onder 21 en sluit volgende week aan.

Velthuizen fit en afgetraind

Eerder deze week werd bekend dat enkelvoudig international Velthuizen op proef kwam en dat leverde direct veel reacties op. Afgelopen seizoen werd hij in februari gehaald om een keepersprobleem bij Fortuna Sittard op te lossen. Hij oogde echter te zwaar en viel na 23 minuten spelen tegen FC Groningen al uit met een hamstringblessure. Trainer Kees van Wonderen ziet dat Velthuizen met zichzelf aan het werk is gegaan. "Hij is gedreven, goeie dingen, maar ook nog slordig en onwennig. Hij oogt fit en ziet er afgetraind uit. Hij kwam goed door een conditionele test dus de eerste tekenen zijn positief."

Eerste training Go Ahead Eagles (Foto: Orange Pictures)

Drie nieuwelingen bij Heracles

Bij Heracles stonden drie nieuwelingen op het veld van Erve Asito. De club versterkte zich tot nu toe met Bilal Basacikoglu, Nikolai Laursen en Ruben Roosken. Daarnaast sloten Bram Marsman en Devonish Eustatia vanuit de academie aan bij de selectie. Voor de Almeloërs staat vrijdag 2 juli de eerste oefenwedstrijd op het programma. Sparta Rotterdam komt dan naar Almelo. Daarnaast speelt de ploeg nog tegen onder meer Go Ahead Eagles, NEC, De Graafschap en PEC Zwolle.