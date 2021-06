'Weghorst raakt basisplek tegen Noord-Macedonië kwijt aan Malen'

Bondscoach Frank de Boer heeft vanmiddag aangegeven morgen twee wissels door te voeren bij Oranje, als die ploeg het op het EK opneemt tegen Noord-Macedonië. De verwachting is dat Wout Weghorst uit Borne één van de twee spelers is die zijn basisplek kwijtraakt.

Assistent Dwight Lodeweges had vandaag tijdens de training een briefje vast en de cameraman van de NOS wist zo ver in te zoomen dat zichtbaar werd dat Weghorst en Marten de Roon morgen in de Johan Cruijff Arena op de bank beginnen. Donyell Malen is de vervanger van de spits uit Overijssel. Naast Malen is er dan ook een basisplek voor Ryan Gravenberch. Weghorst begon de eerste twee groepswedstrijden in de basis en scoorde tegen Oekraïne. Tegen Oostenrijk werd hij na ruim een uur naar de kant gehaald. Malen was zijn vervanger en hij gaf kort daarna een assist aan Denzel Dumfries.

Uitproberen

De Boer heeft de mogelijkheid om wat dingen uit te proberen omdat Nederland na twee duels al zeker is van de winst in groep C. De Boer gaf tijdens de persconferentie aan dat hij maar twee wissels door wil voeren omdat hij vindt dat de spelers genoeg rust krijgen tot aan de volgende wedstrijd. Dat duel in de achtste finales is volgende week zondag.