Uitslaande brand naast omstreden 'Gat in de Markt' in Haaksbergen

De brand werd rond 23.20 uur voor het eerst gemeld en is vermoedelijk ontstaan in de bovenwoning. Niet veel later werden ook korpsen uit het naburige Eibergen opgeroepen om te helpen blussen. Ondertussen heeft de brandweer opgeschaald naar 'grote brand' en zijn ook korpsen uit Hengelo en Goor aanwezig. Op video's en foto's is te zien hoe de vlammen uit het dak slaan.

Over de toedracht van de brand is nog niets bekend. Een omwonende vertelt dat zij een knal heeft gehoord, vlak voordat de vuurzee te zien was. Er zou al vaker sprake zijn geweest van vandalisme in en rond het leegstaande winkelpand.

Op nominatie voor sloop

Wel is duidelijk dat het om een leegstaand pand gaat dat op de nominatie staat om gesloopt te worden. Het voormalige onderkomen van Konings Schoenen is in bezit van een lokale vastgoedondernemer, die samen met ontwikkelaar Nordwick plannen heeft om er een supermarkt, winkels en appartementen te vestigen.

Het naastliggende terrein, dat bekend staat als het 'Gat in de Markt', zou daarmee na 30 jaar eindelijk een invulling krijgen.