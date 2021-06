Plannen Hengelose binnenstad: "We doen het goed of we doen het niet"

Een nieuw winkelcentrum met een ondergrondse parkeergarage en driehonderd nieuwe woningen. In 2027 moet het gebouwd zijn naast het nieuwe stadskantoor, tegen de rand van het centrum. De huidige bovengrondse parkeergarage en winkelcentrum Thiemsbrug zijn tegen die tijd ook tegen de vlakte en op die plek moeten dan woningen staan. Met de doorstart van het oorspronkelijke project uit 2011 moet de binnenstad sfeervoller en groener worden. Totale ontwikkelingskosten: 110 miljoen euro.

Projectontwikkelaar Tom Munter laat zien wat er gaat veranderen:

Sfeer en klasse

Nijenhuis ziet in dat dit een groot project is voor de gemeente. "Wethouder Gerard Gerrits zei al dat dit een project is dat je bijna nergens anders in Nederland ziet. Het is voor deze gemeente echt een belangrijk project. Deze veranderingen geven Hengelo straks een nieuwe uitstraling."

En dat is nodig, legt Nijenhuis uit. "We hebben in Hengelo een aantal panden die hoog op het lijstje 'lelijke gebouwen' staan. Denk bijvoorbeeld aan de Lambertuspassage en dus de Thiemsbrug. Dat zijn gebouwen die niet gewaardeerd worden vanwege hoe ze er uit zien. Die voegen geen sfeer en klasse toe aan de stad, iets wat de nieuwbouw straks wel gaat doen. Bij alles wat we nu oppakken, zeggen we: we doen het goed of we doen het niet."

'Leegstand verpaupert'

Naast een nieuwe uitstraling voor de stad moeten winkels wijken voor woningen. Een logische keuze in deze tijd, stelt Nijenhuis. "Door de grote toename van het winkelen op internet is er minder behoefte aan fysieke winkels. Ze blijven nodig, maar minder dan vroeger. Je ziet dat bijvoorbeeld al aan de grote leegstand in de stad. Daar moeten we vanaf, want dat verpaupert het centrum."

Daarnaast is er een landelijk tekort aan woningen. "De woningen nemen voor een deel de winkels over in het centrum. Het zorgt voor wat levendigheid en op die manier kunnen we weer voor een deel voldoen aan de vraag naar woningen."

Horecawand

De gemeenteraad van Hengelo stemt morgenavond over de plannen en financiering van het project Lange Wemen. Als de raad akkoord gaat, wil wethouder Gerard Gerrits zo snel mogelijk starten met het uitwerken van de plannen. De horecawand aan het Burgemeester Jansenplein moet al op korte termijn gebouwd worden.