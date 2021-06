Herman Brood die virtueel zijn eigen werk toelicht, Zwolle heeft de primeur

Hoe werkt dat dan precies? Allereerst moeten geïnteresseerden de app Fectar downloaden. Vervolgens kunnen ze met die app een QR-code scannen die bij het kunstwerk hangt. Dan verschijnt in beeld, via augmented reality, de kunstenaar die iets vertelt over zichzelf en z'n creatie.

Er is sprake van augmented reality (AR) als er digitaal een extra laag informatie over de werkelijkheid wordt gelegd. Deze technologie vult wat je ziet in de echte wereld aan met 3D-visualisaties. In dit geval dus een video van de kunstenaar voor z'n eigen kunstwerk.

'Digitaal oproepen'

"Je kunt de kunstenaar digitaal oproepen", aldus bedenker Daniëlle ter Haar. Volgens haar is het voor kunstenaars belangrijk om iets over hun werk te vertellen. "Maar je kunt natuurlijk niet altijd fysiek aanwezig zijn. Op deze manier kan dat wel."

Bekijk in deze video hoe de interactieve kunstroute in z'n werk gaat:

Er zijn tien kunstwerken te zien tijdens de AR(t)TOUR 038. De kunstenaars zijn allemaal verbonden met Zwolle. "We hebben gekeken naar diversiteit, ook in hun werk, en zo hebben we deze tien kunstenaars samengesteld", vertelt Ter Haar.

Een van die kunstenaars is Jeroen van Doornik. Hij is niet alleen met z'n kunstwerk onderdeel van de tour, maar heeft zich ook met de totstandkoming ervan bemoeid. Hij is trots op het eindresultaat. "Het is een gloednieuw concept; kunstenaars op deze manier aan het woord laten. We doen dit nu voor het eerst in Zwolle, maar wat mij betreft groeit dit uit tot een evenement dat steeds meer omvang krijgt."

Herman Brood

Via deze route krijgen kunstenaars een podium in hun eigen stad, maar tegelijkertijd kan hét kunsticoon van Zwolle niet vergeten worden: Herman Brood. Daarom hangt bij het Herman Brood Museum ook een QR-code. Wie die scant, krijgt een zingende Brood op z'n telefoonscherm. "We wilden hem natuurlijk niet laten ontbreken", vertelt Van Doornik. Eerst werd bedacht dat Ivo de Lange, directeur van het Herman Brood Museum, iets over de in 2001 overleden kunstenaar kon vertellen. "Maar Ivo vond het veel leuker om Herman zelf het woord te laten doen. Daar hadden we niet direct een antwoord op. Maar dat is uiteindelijk wel gelukt. Dus dat is ontzettend kicken."

Bedenker Daniëlle ter Haar met een deel van de betrokken kunstenaars (Foto: RTV Oost)

Het uiteindelijke doel van deze kunsttour volgens bedenker Ter Haar? Ten eerste achtergrondinformatie bieden over het kunstwerk en de kunstenaars. Maar er zit nog een diepere laag onder. "Ik hoop natuurlijk dat toeschouwers dat magische gevoel hebben gekregen van die hologrammen en toch een beetje verwonderd zijn."

De kunstroute AR(t)TOUR 038 is vanaf vandaag te bewandelen en is beschikbaar tot en met 11 juli.