Wethouder wil vorderingen bij in opspraak geraakt evangelisch opvanghuis Balkbrug met eigen ogen zien

De CDA-wethouder heeft medio vorige week een bezoek gebracht aan de WIC, dat vorige maand uitgebreid in het nieuws kwam.

Klachten bewoners

Aanleiding voor dit bezoek vormde het onderzoek dat de gemeente Hardenberg, waar Balkbrug onder valt, naar de zorginstelling doet. Dit na klachten van bewoners van de WIC, die alarm hadden geslagen over de kwaliteit van de zorg, vermeend misbruik van zorggeld en de volgens hen gebrekkige accommodatie, waardoor de veiligheid in het geding zou zijn.

De gemeente Hardenberg had daarop een ultimatum gesteld: voor 1 juli moet op zorggebied een aantal verbeterpunten zijn doorgevoerd. Daarnaast heeft de sociale recherche een onderzoek ingesteld of het zorggeld rechtmatig is besteed.

Landbouwplastic op een van de woonunits (Foto: RTV Oost )

Barakken

Wethouder Breukelman heeft vorige week persoonlijk poolshoogte genomen bij de zorginstelling. Daarbij heeft hij onder meer de bouwvallige woonunits bekeken, door de bewoners aangeduid als barakken.

Bovendien heeft de wethouder gesproken met de directeur, de teamleider, een financieel adviseur en een zorginhoudelijke adviseur. De wethouder werd bijgestaan door een beleidsadviseur van de gemeente.

Constructief gesprek

De wethouder zegt dat er sprake was van een positief en constructief gesprek, zo laat hij via zijn woordvoerster Esther Goffin weten. "Er is onder meer gesproken over de condities en aanbevelingen van de GGD."

De wethouder heeft aangekondigd dat hij in de loop van juli terug zal komen en dan andermaal met dezelfde personen rond de tafel zal plaatsnemen. Dit overleg staan dan in het teken van het plan van aanpak dat is opgesteld. Tijdens dit bezoek wordt nagegaan in hoeverre de WIC erin is geslaagd te voldoen aan de verbeterpunten, zoals de gemeente die in het ultimatum heeft geëist.

Klokkenluiders

Ook heeft wethouder Breukelman gesproken met de twee klokkenluiders, die alarm hebben geslagen over de situatie in het evangelisch opvanghuis.

Volgens bewoner Ronald Kroezen toonde de wethouder zich aangedaan over de staat van onderhoud van de woonunits. "Hij schrok er zichtbaar van en begreep niet dat de accommodatie er zo bij staat."

Het hoofdgebouw van de WIC in Balkbrug (Foto: RTV Oost )

De twee klokkenluiders zijn blij dat de wethouder de situatie met eigen ogen heeft aanschouwd. “Het was een heel vruchtbaar gesprek. Ik heb echt het gevoel dat de wethouder van plan is om er iets aan te gaan doen. Hij bood een luisterend oor naar de werkelijke problemen. Ik heb de indruk dat hij aan onze kant staat. Een mooie basis voor een vervolg.”

Onderzoek brandweer

Ambtenaren en de brandweer kwamen destijds na onderzoek overigens tot de conclusie dat de woonunits weliswaar niet de schoonheidsprijs verdienen, maar dat acuut ingrijpen niet noodzakelijk is.

Vermeende zorgfraude

Behalve de verbeterpunten die de gemeente eist, heeft ook de sociale recherche een onderzoek ingesteld of de zorgsubsidies die de WIC ontvangt wel rechtmatig worden besteed. Dit vooronderzoek is intussen afgerond. Aan de hand van de resultaten moet er nu een beslissing worden genomen of er vervolgonderzoek nodig is.

Kamervragen

Naar aanleiding van de publicaties van RTV Oost over de situatie bij de WIC, stelden SP-Kamerleden Peter Kwint en Maarten Hijink vragen aan minister Hugo de Jonge. Uit de antwoorden van de minister blijkt dat er wordt geadviseerd om een ‘meer verdiepend’ rechtmatigheidsonderzoek te doen naar het gebruik van zorggelden. Ook wacht De Jonge het onderzoek van de sociale recherche en de mogelijke maatregelen van de gemeente Hardenberg af.

De directie heeft eerder al erkend dat het pover is gesteld met de woonunits, maar wijst de aantijgingen over de vermeende zorgfraude met klem van de hand.