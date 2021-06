Door versoepelingen trekken arme gezinnen weer aan de bel bij Stichting Leergeld

"Wij zien een toename in het aantal aanvragen", zegt Jorrit van der Linden van de Stichting Leergeld Enschede. Terug naar normaal betekent voor arme gezinnen terug naar een situatie waarbij hun kinderen niet mee kunnen doen aan activiteiten die geld kosten. Denk bijvoorbeeld aan het lidmaatschap van een sportvereniging. Maar ook zwemlessen komen weer op gang. "Sinds het zwembad weer open is, zien we een grote toename in het aantal aanvragen voor zwemlessen", aldus Van der Linden.

Het is natuurlijk treurig dat mensen ons nu weer meer nodig hebben Jorrit van der Linden, Stichting Leergeld Enschede

Hard werken

Het betekent voor de Stichting Leergeld dat er even flink aan getrokken moet worden om al die aanvragen goed te verwerken. "De doorlooptijd wordt wel iets langer. We zien dat er een ophoping heeft plaatsgevonden en dat het nu in één keer doorstroomt, dus dat is hard werken. We hebben daar ook een extra kracht voor, we hebben een gedreven team", vertelt Van der Linden. "Aan de ene kant zijn wij heel blij dat mensen ons weten te vinden, maar aan de andere kant is het natuurlijk treurig dat mensen ons nu weer meer nodig hebben."

Voor corona lag het aantal aanvragen bij Stichting Leergeld Enschede rond de elfduizend in een jaar. Het afgelopen coronajaar daalde dat aantal naar ongeveer negenduizend verwerkte aanvragen. "De lockdown zien we terug in de statistiek. Omdat er tijdens de lockdown buiten het online onderwijs nagenoeg geen andere activiteiten waren, hebben wij in het afgelopen jaar zo'n vijfhonderd kinderen minder hoeven ondersteunen in maatschappelijke deelname."

Serieus probleem

Armoede in Enschede is al jaren een serieus probleem. "We zien een groot verschil tussen arm en rijk in Enschede en om ervoor te zorgen dat kinderen gewoon mee kunnen doen en kansen krijgen om zich te ontwikkelen proberen wij ze zo goed mogelijk te ondersteunen."

Alle ouders met een inkomen beneden de 120 procent van de bijstandsnorm kunnen bij Stichting Leergeld een aanvraag indienen voor een vergoeding van bijvoorbeeld zwemles, een fiets of contributie voor een sport of andere vereniging.

Kosten

Hoeveel de hulp aan een kind kost, verschilt per kind. "Dat is afhankelijk van de voorzieningen die ze aanvragen." Het gaat er volgens Van der Linden vooral om dat zaken die voor het ene kind heel vanzelfsprekend zijn ook voor kinderen uit arme gezinnen haalbaar moeten zijn. "Dat je op de fiets naar school kunt, kleding hebt om deel te nemen aan gymlessen of dat je ouders geld hebben om zwemlessen te kunnen betalen."

Stichting Leergeld heeft vorig jaar meer ingezet op digitaal onderwijs. "Je ziet toch dat in gezinnen met lagere inkomens minder digitale leermiddelen zoals laptops voorhanden zijn en dat kinderen extra zwaar getroffen worden."

Speciale voorzieningen

Met het nieuwe schooljaar voor de deur is de stichting extra druk. "In aanloop naar het nieuwe schooljaar kunnen kinderen die naar groep 1, groep 5, groep 8 of de brugklas gaan extra gebruik maken van speciale voorzieningen, zoals een rugtas, smartphone of laptop. Daarnaast worden in deze periode ook vaak de lidmaatschappen voor sport- en cultuurverenigingen verlengd", aldus Van der Linden.